Број 1411 до сада позван 75.315 пута

31.12.2025

11:45

Фото: АТВ

У оквиру акције "С љубављу храбрим срцима" број 1411 је до сада позван 75.315 пута.

Од 2010. када је на иницијативу тадашњег предсједника Републике Српске Милорада Додика одржано прво донаторско вече, Српска, њени грађани и институције уједињују се у хуманости, са циљем да помогну онима којима је то најпотребније.

16. донаторско вече, које је одржано у Административном центру Владе Републике Српске, оцијењено је као изузетно успјешно.

Прикупљено је више средстава него што је потребно за оснивање и опремање центара за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са потешкоћама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи.

S ljubavlju hrabrim srcima

