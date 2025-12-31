Какав ће бити посљедњи дан 2026. године?

31.12.2025
07:59
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно сунчано и хладније у односу на претходни дан и вјетровито.
Током ноћи биће претежно облачно и хладно, на сјеверу и вјетровито, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар ће бити умјерен до појачан, сјеверних смјерова, увече у скретању на јужне смјерове, умјереног, у Посавини и јаког интензитета.
У Херцеговини се очекује умјерена до јака бура, увече вјетар у слабљењу.
Највиша температура ваздуха биће од минус шест до нула, на југу и сјеверу до четири степена Целзијусова, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Бјелашница минус 17, Чемерно, Дринић минус 11, Хан Пијесак, Сански Мост, Јајце, Дрвар минус 10, Калиновик, Мркоњић Град, Рибник, Бихаћ минус девет, Бањалука, Добој, Приједор, Зеница минус осам, Соколац, Гацко, Нови Град минус седам, Фоча, Сарајево, Тузла минус шест, Вишеград минус пет, Бијељина минус три, Требиње минус један, Мостар нула степени Целзијусових.
