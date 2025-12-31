Logo
У Бањалуци измјене у реду вожње јавног превоза

31.12.2025

07:41

У Бањалуци измјене у реду вожње јавног превоза
Фото: АТВ

У Бањалуци су на снази измјене у реду вожње јавног превоза за вријеме новогодишњих и божићних празника.

Из Одсјека за јавни превоз саопштили су да ће за вријеме новогодишњих и божићних празника, као и зимског школског распуста, аутобуси јавног превоза саобраћати измијењено, односно према прилагођеном реду вожње, од 1. до 18. јануара 2026. године.

Како су прецизирали 1, 2, 6, 7. и 9. јануара аутобуси ће саобраћати по реду вожње као недјељом, а 1. и 7. јануара ће почети саобраћати од осам часова.

Такође, 14. јануара аутобуси ће саобраћати по суботњем реду вожње.

