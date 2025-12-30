Нездрав ваздух у Бањалуци

Извор:
Ваздух је вечерас врло нездрав у Зеници, Илијашу и Високом, подаци су са сајта организације "Еко акција".
Индекс квалитета ваздуха у Високом, према мјерењу у 17.00 часова износи 287, Илијашу 257 и Зеници 237.
Нешто боља ситуација је у Сарајеву са индексом 177 и Бањалуци, гдје је измјерен индекс 152, што је у категорији нездравог, умјерено је загађен у Тузли, а добар у Мостару.
У мјестима гдје је ваздух врло нездрав код лица са респираторним обољењима попут астме могуће је значајно појачање симптома и интензитета болести, а код свих становника повећана је вјероватноћа негативних посљедица по респираторне органе.
Обољели од плућних болести и болести срца, труднице, дјеца и старији морају избјегавати било какве активности током боравка вани, док би сви остали морали избјегавати продужена или већа напрезања током боравка.
