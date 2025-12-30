Ове бањалучке улице ће бити затворене због прославе Нове године

Извор:
АТВ
30.12.2025
07:19
Коментари:0
Због прославе Нове године саобраћај у Бањалуци ће сутра и прекосутра бити обустављен на неколико локација, саопштили су из Одјељења за саобраћај и путеве.
Како наводе, у сриједу и четвртак од 19.30 до 1.30 часова саобраћај ће бити обустављен у улици Олимпијских побједника, на дијелу од Булевара српске војске до зграде РТРС-а и у Гундулићевој улици на дијелу од улице Олимпијских побједника до огранка Гундулићеве улице код броја 102.
"Регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршиће на прописан начин службеници Министарства унутрашњих послова РС. На линијама јавног превоза путника које саобраћају поменутим улицама биће извршено преусмјеравање аутобуса", навели су из тог одјељења.
