"Поклон" за празнике: На хиљаде станова у Бањалуци освануло без гријања

Град на Врбасу јутрос је личио на град без грејне сезоне. Два дана пред дочек Нове године, на минус шест, хиљаде станова освануло је хладно.
Систем који је требао да грије, поново је заказао. Радијатори су утихнули, а стрпљење грађана пукло је брже од вреловода.
"Слабо је гријање у задње вријеме. Јесте осванули јутрос са хладним радијаторима? - Већином јесу.
- Страшно! Центар града, живим у центру града гријања нема. Зовем их по сто пута, они неће да се јаве. Искључили телефоне.
- Живим у кући, не гријем се на гријање. Али, чујем од појединих да је катастрофа гријање, што се тиче градског гријања.’’
- Не само данас, ове сезоне баш слабо грију. Никад нису лошије гријали него ове године", кажу Бањалучани.
Да проблем није био кратког даха, потврђују и станари насеља Мјесец, који су јутро дочекали без икаквог осјећаја да је грејна сезона у току.
"Живим у насељу насељу Мјесец, у Романијској улици на Паприковцу. Јутрос су били хладни радијатори, кад сам отишао на посао. Тамо већ око 11 да се враћа. Наводно био неки квар на вреловоду", прича Славиша Чекић, предсједник ЗЕВ-а, Романијска 2Б.
Из бањалучке Топлане, кажу да су квар на магистралном вреловоду санирали прије 10 часова ујутру и наставили уобичајену испоруку система даљинског гријања. Камере нису жељели ни у Градској управи. Одговор стиже писмено, кратак, службен и већ виђен.
За све, опет, наравно, криве скупштинску већину.
"Град Бања Лука је свјестан да је дистрибутивна мрежа дотрајала, уз велике напоре и улагања која су у нашој моћи, уз сталну комуникацију са Еко топланама Бања Лука покушавају се превазићи настали проблеми. Напомињемо да је Град Бања Лука још прије пет година покушао да значајније инвестира у јавну топловодну мрежу што је неопходно имајући у виду колико је стара, а све у циљу квалитетнијег гријања. Међутим у том тренутку није било подршке скупштинске већине, али без обзира на то прије двије године уложено је готово милион КМ и ове године још 1,3 милиона КМ у изградњу вреловода у насељу Филиповића поље", кажу из ГУ.
Срамно и недопустиво, категоричан је СНСД-ов Радован Ковачевић. Каже и да постоје коментари да су они правили топлану. Али, о топловоду мора да се води рачуна, а не да се чекају најхладнији дани и пуцање комплетног система.
"Нема ту било каквог простора за било каква оправдања. Видим да градоначелник умјесто да покупи комунални отпад по Бањалуци, па нам је Бањалука никад прљавија, скупља разноразни политички отпад по цијелој Републици. Очигледно је он на Бањалуку, апсолутно заборавио", каже портпарол СНСД.
Хладни радијатори нису једино што је јутрос дочекало Бањалучане. Према мјерењима, град на Врбасу има најгори ваздух у БиХ. Индекс квалитета достигао је 197. Укратко, врло нездраво. Препорука грађанима је да не излазе напоље због могућих негативних посљедица по респираторне органе.
