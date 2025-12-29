"За 5 минута ако не одеш, бићеш убијен": Бесправно заузимање земље широм ФБиХ

Аутор:Теодора Беговић
29.12.2025
19:10
Коментари:0
Рат 1992. многима је одузео дом, али и могућност да му се икада врате. Више од три деценије након, протјерани Срби из Федерације и даље немају никаква права над својом имовином, док на њиховој очевини муслимани бесправно живе.
Слободан Рајак који је од 1955. године живио у Зеници, пушком је отјеран са кућног прага и до данас није успио дочекати правду.
"Човјек ми је пришао и рекао ми је: „Иди! За 5 минута ако не одеш бићеш убијен". Послије тога нисам ишао више никад горе. Тражио сам кад се рат завршио, кад је био Црвени крст у Брчком, али смо добили одговор да нећемо добити никад ништа. Касније сам ја опет тражио преко ових наших адвоката и опет нисам успио ништа", прича Слободан.
Изостала реакција надлежних, спори или никакви судски процеси, само још више продубљују неправду над Србима, поручују из Одбора за заштиту права Срба у ФБИХ. Захтијевају да се земља врати власницима којима законски припада.
"Тражимо депосједовање. Значи, ми смо већ припремили два акта за два човјека. Један је Коњица, други је из околине Бихаћа. Тражимо од МУП-ова да забране приступ лицима која немају никакав уговор са тим Србима, јер Србин који је власник никад није дао сагласност да тај Муслиман користи ту земљу. Неки људи већ дуже вријеме покушавају да уђу у ту земљу, а Муслимани им не дају. Не постоји правни основ по ком тај муслиман користи земљу, они врше прибављање користи на српској земљи без правног основа", каже Ђорђе Радановић, предсједник Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.
Више од 30 година након завршетка рата, Срби протјерани из Федерације су избрисани са мјеста гдје су рођени док је земља у туђим рукама. Неправда и бесправна употреба која се толерише само показује да протјеривања Срба није завршило 1992. године, него траје и данас.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
47 мин0
БиХ
1 ч1
Република Српска
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
БиХ
1 ч1
БиХ
3 ч0
БиХ
4 ч0
БиХ
4 ч0
Најновије
Најчитаније
19
30
19
19
19
19
19
15
19
13
Тренутно на програму