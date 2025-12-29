Logo
Влада ФБиХ утврдила Приједлог буџета за 2026. годину

Извор:

СРНА

29.12.2025

15:23

Влада ФБиХ утврдила Приједлог буџета за 2026. годину
Фото: АТВ

Влада Федерације БиХ /ФБиХ/данас је у Сарајеву утврдила Приједлог буџета ФБиХ за 2026. годину од 8.898.279.146 КМ, који ће бити упућен у парламентарну процедуру за доношење по хитном поступку.

У саопштењу Владе ФБиХ наводи се да је буџет за наредну годину већи за 690 милиона КМ од овогодишњег.

Образложено је да је основни циљ буџета ФБиХ за 2026. годину одрживо управљање јавним финансијама, уз одговорну контролу расхода и обезбјеђење стабилних извора финансирања.

Буџет је усмјерен на испуњавање обавеза према грађанима и институцијама, с посебним фокусом на социјалну заштиту, здравствени и пензијски систем, стабилно пословно окружење, те очување функционалности јавних служби.

Најзначајнији појединачни износ односи се на подстицаје за пољопривреду, за које су повећана издвајања за 7.000.000 КМ и износе 190.000.000 КМ, чиме се осигурава континуитет подршке примарној пољопривредној производњи, руралном развоју и прехрамбеној сигурности.

Значајнији дио средстава односи се на текуће трансфере кантонима, за које је у буџету планиран износ од 200.000.000 КМ, а који имају за сврху јачање фискалне стабилности кантоналних буџета, осигурање равномјерног регионалног развоја, те подршку финансирању њихових надлежности.

Капитални трансфери градовима и општинама планирани су са 48.000.000 КМ, омогућавајући локалним заједницама реализацију приоритетних инфраструктурних пројеката.

За путну инфраструктуру предвиђено је 99.000.000 КМ, што омогућава наставак модернизације и проширења путева, повећавајући сигурност и бољу повезаност градова и општина.

Трансфер за изградњу ауто-путева, брзих путева, магистралних и других путева у износу од 150.000.000 КМ представља стратешки искорак у развоју транспортне мреже ФБиХ, осигуравајући бржи и безбједнији промет.

Влада ФБиХ је данас утврдила и приједлог закона о извршавању буџета ФБиХ за 2026. годину, као и приједлог закона о измјенама и допунама Закона о буџетима ФБиХ, који ће бити у хитној процедури упућени у даљу парламентарну процедуру.

