Logo
Large banner

Драматични снимак отмице Даниела Кајмакоског! Полиција их јурила док су држали пјевача

Извор:

Курир

08.02.2026

11:16

Коментари:

0
Драматични снимак отмице Даниела Кајмакоског! Полиција их јурила док су држали пјевача
Фото: Инстаграм

Све елитне јединице МУП-а УКП, САЈ и Жандармерија – учествовале су у драматичној акцији спасавања пјевача Даниела Кајмакоског.

Синоћна полицијска акција у Карађорђевој улици у Београду претворила се у праву филмску драму када се возач бијелог „Volvo XC60“ оглушио о наређење полиције и кренуо пуним гасом. Убрзо је откривено да је у питању отмица познатог пјевача Даниела Кајмакоског (43), који је у том тренутку био везан у возилу.

Потјера кроз град

Полицајци су током рутинске контроле покушали да зауставе возило, али је возач умјесто кочења нагло убрзао.

„У тренутку када су му дали знак да стане, возач је кренуо ка Бранковом мосту. Било је јасно да се нешто озбиљно дешава“, каже извор Курира.

Потјера се наставила поред Палате Србија и Београдске арене, а затим и на ауто-пут у правцу Шида.

„У акцију су одмах укључени УКП, САЈ, Жандармерија, саобраћајна полиција, као и специјалне техничке службе. Ово је била једна од најкомплекснијих акција у посљедње вријеме“, наводи саговорник Курира.

Извршиоци су пјевача везали и возили у његовом аутомобилу, захтијевајући 20.000 евра. Међутим, код искључења за Руму, „Volvo“ је ударио у заштитну банку. Наоружани нападачи искористили су тај моменат и побјегли у непознатом правцу.

„Осумњичени су искористили тај тренутак и побјегли, а полиција је у возилу затекла везаног Кајмакоског, у стању шока“, додаје саговорник.

Полиција по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду и даље трага за отмичарима.

Ко је Даниел Кајмакоски

Даниел Кајмакоски је рођен у Струги, у данашњој Сјеверној Македонији, 1983. године. Са шест година се с родитељима преселио у Беч, гдје је и одрастао.

Постао је познат учешћем и побједом у првој сезони српске верзије талент такмичења „X Factor Adria“. Представљао је Македонију на Пјесми Евровизије 2015. године. Први запаженији наступ у својој земљи, али и у Србији, остварио је као композитор пјесме „Више се не враћаш“.

Подијели:

Тагови:

Даниел Кајмакоски

otmica

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Детаљи отмица Даниела Кајмакоског: Турци га везали и тражили 20.000 евра, па слупали ауто у Руми

Србија

Детаљи отмица Даниела Кајмакоског: Турци га везали и тражили 20.000 евра, па слупали ауто у Руми

4 ч

0
Шири се превара путем популарне апликације, на клик остајете без новца

Србија

Шири се превара путем популарне апликације, на клик остајете без новца

4 ч

0
Познати пјевач отет у Београду!

Србија

Познати пјевач отет у Београду!

5 ч

0
Жена убијена у Нишу

Србија

Душко био кум на вјенчању Александре: Осумњичен за бруталну убиство, испливали нови детаљи

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

40

Крвнику из Ниша одређен притвор: осумњичен да је убио мајку двоје дјеце на кућном прагу

14

23

Крици одјекивали стазом: Линдзи Вон хеликоптером пребачена у болницу, крај каријере?

14

17

Шокантне тврдње из Москве: Зеленски лично наредио атентат на руског генерала

14

08

Опозициони "прваци" пред бирачким мјестима: Покушај утицаја на вољу грађана?

13

57

Огласио се МУП Српске: Ово су све пријаве у вези са поновљеним изборима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner