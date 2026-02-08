Драматични снимак отмице Даниела Кајмакоског! Полиција их јурила док су држали пјевача

Извор:
Курир
08.02.2026
11:16
Коментари:0
Све елитне јединице МУП-а УКП, САЈ и Жандармерија – учествовале су у драматичној акцији спасавања пјевача Даниела Кајмакоског.
Синоћна полицијска акција у Карађорђевој улици у Београду претворила се у праву филмску драму када се возач бијелог „Volvo XC60“ оглушио о наређење полиције и кренуо пуним гасом. Убрзо је откривено да је у питању отмица познатог пјевача Даниела Кајмакоског (43), који је у том тренутку био везан у возилу.
Полицајци су током рутинске контроле покушали да зауставе возило, али је возач умјесто кочења нагло убрзао.
„У тренутку када су му дали знак да стане, возач је кренуо ка Бранковом мосту. Било је јасно да се нешто озбиљно дешава“, каже извор Курира.
Потјера се наставила поред Палате Србија и Београдске арене, а затим и на ауто-пут у правцу Шида.
„У акцију су одмах укључени УКП, САЈ, Жандармерија, саобраћајна полиција, као и специјалне техничке службе. Ово је била једна од најкомплекснијих акција у посљедње вријеме“, наводи саговорник Курира.
Извршиоци су пјевача везали и возили у његовом аутомобилу, захтијевајући 20.000 евра. Међутим, код искључења за Руму, „Volvo“ је ударио у заштитну банку. Наоружани нападачи искористили су тај моменат и побјегли у непознатом правцу.
„Осумњичени су искористили тај тренутак и побјегли, а полиција је у возилу затекла везаног Кајмакоског, у стању шока“, додаје саговорник.
Полиција по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду и даље трага за отмичарима.
Даниел Кајмакоски је рођен у Струги, у данашњој Сјеверној Македонији, 1983. године. Са шест година се с родитељима преселио у Беч, гдје је и одрастао.
Постао је познат учешћем и побједом у првој сезони српске верзије талент такмичења „X Factor Adria“. Представљао је Македонију на Пјесми Евровизије 2015. године. Први запаженији наступ у својој земљи, али и у Србији, остварио је као композитор пјесме „Више се не враћаш“.
Србија
4 ч0
Србија
4 ч0
Србија
5 ч0
Србија
6 ч0
Најновије
Најчитаније
14
40
14
23
14
17
14
08
13
57
Тренутно на програму