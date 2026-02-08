Колика је излазност до 11 часова на поновљеним изборима за предсједника Српске

Извор:
Поновљени пријевремени избори за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 општина и градова одржавају се данас, а право гласа има око 85.000 бирача.
ДОБОЈ И СТАНАРИ
На бирачким мјестима у Добоју на којима се понављају пријевремени избори за предсједника Републике Српске до 11.00 часова гласало је 14 одсто грађана уписаних у бирачки списак, речено је Срни у Градској изборној комисији.
У Станарима је до 11.00 часова гласало 23 одсто грађана уписаних у бирачки списак, саопштено је из Општинске изборне комисије.
У Добоју се пријевремени избори за предсједника Републике Српске понављају на 31 бирачким мјесту, а право гласа има 17.562 бирача.
Пријевремени избори за предсједника Српске у Станарима се понављају на једном бирачком мјесту у Митровићима, а право гласа има 220 бирача.
На бирачком мјесту Шарговац у Бањалуци на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске до 11.00 часова гласала су 72 бирача од укупно 539, што је око 13 одсто уписаних у бирачки списак, речено је Срни у Градској изборној комисији /ГИК/.
Предсједник ГИК-а Дубравко Малинић додао је да до сада није било никаквих проблема у изборном процесу.
Он је подсјетио да је бирачко мјесто отворено на вријеме у 7.00 часова и да ће бити затворено у 19.00 часова.
На поновљене пријевремене изборе за предсједника Републике Српске на подручју Зворника до 11.00 часова гласало је 5.112 гласача или 14,7 одсто од укупног броја уписаних у бирачки списак.
Члан Градске изборне комисије /ГИК/ Зоран Ђукановић рекао је Срни да гласање протиче без већих проблема.
Ђукановић је подсјетио да се, према одлуци Централне изборне комисије БиХ, поновљени избори на подручју Зворника одржавају на 53 бирачка мјеста, на којима право гласа има око 35.000 бирача.
На једном бирачком мјесту у Осмацима на којем се понављају пријевремени избори за предсједника Републике Српске до 11.00 часова гласало је 155 бирача или 22 одсто регистрованих, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Владо Капур.
Капур је рекао да на овом бирачком мјесту право гласа има 681 бирач, те да гласање протиче без проблема.
Он је подсјетио да се, према одлуци ЦИК-а БиХ, од шест бирачких мјеста, избори понављају само на једном.
На бирачком мјесту Брљево у Гацку на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске до 11.00 часова гласало је 57 бирача или 24,78 одсто, речено је Срни у Општинској изборној комисији.
На овом бирачком мјесту право гласа има 230 борача.
На једном бирачком мјесту у Рудом, на којем се понављају пријевремни избори за предсједника Републике Српске, до 11.00 часова гласала су 102 бирача, саопштено је из Општинске изборне комисије.
Избори су поновљени на бирачком мјесту Штрпци, гдје право гласа има 996 бирача.
На 13 бирачких мјеста у општини Братунац, на којима се понављају пријевремени избори за предсједника Републике Српске, до 11.00 часова је гласало 1.170 бирача или 17,8 одсто уписаних у бирачки списак, изјавила је Срни члан Општинске изборне комисије Ивана Милановић.
Према њеним ријечима, изборни дан је почео на вријеме, без икаквих проблема и кашњења и тако се и наставља.
Она је навела да је на бирачким списковима на бирачким мјестима на којима се понављају избори уписано 6.500 бирача или 35 одсто од укупног броја грађана са правом гласа у овој локалној заједници.
На бирачком мјесту у селу Биоград у општини Невесиње, на којем се понављају пријевремени избори за предсједника Републике Српске, до 11.00 часова гласао је 71 бирач или 21 одсто регистрованих, рекла је предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Саша Брењо.
Na biračkom mjestu Biograd (Nevesinje) do 11h glasao je 71 birač od 340, što iznosi 21%, u Gacku, na BM Brljevo na kojem je 230 birača do 11 časova glasalo je 24,78% (57) dok je u Bileći, BM Vranjska do 11h glasalo je 24 od ukupno 84 birača što iznosi nepunih 30%. @AtvBanjaluka— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) February 8, 2026
Брењо је додала да је на овом бирачком мјесту регистровано 340 бирача и да гласање протиче без проблема.
Гласање се одвија у просторијама подручне Основне школе "Ристо Пророковић".
До 11.00 часова на бирачком мјесту Кореташи у општини Лопаре гласало је 75 од 259 уписаних бирача, што је више него на редовним изборима када је у истом периоду гласало 67 бирача, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Давор Вићић.
Према његовим ријечима, гласање се одвија мирно и није било приговора ОИК-у.
На два бирачка мјеста у Приједору до 11.00 часова на поновљеним пријевременим предсједничким изборима за предсједника Републике Српске гласала су 274 грађанина или 18,74 одсто уписаних у бирачки списак, изјавио је предсједник Градске изборне комисије /ГИК/ Жељко Шкондрић.
У Горњим Орловцима гласало је 148 грађана или 16,35 одсто, а у Саничанима 126 или 22,62 одсто.
"Гласање се на оба бирачка мјеста одвија уредно", рекао је Шкондрић Срни.
Број регистрованих бирача је 1.462 и то 905 у Горњим Орловцима, а 557 у Саничанима.
На бирачком мјесту Приградско у Угљевику до 11.00 часова је на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске гласало 150 од 936 уписаних бирача, односно 16,03 одсто, рекла је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Нермина Ахметовић.
Она каже да се гласање одвија мирно и без проблема, те да није било приговора ОИК-у.
