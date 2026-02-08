Logo
Large banner

Колика је излазност до 11 часова на поновљеним изборима за предсједника Српске

Извор:

АТВ

08.02.2026

11:48

Коментари:

2
Колика је излазност до 11 часова на поновљеним изборима за предсједника Српске
Фото: АТВ

Поновљени пријевремени избори за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 општина и градова одржавају се данас, а право гласа има око 85.000 бирача.

ДОБОЈ И СТАНАРИ

На бирачким мјестима у Добоју на којима се понављају пријевремени избори за предсједника Републике Српске до 11.00 часова гласало је 14 одсто грађана уписаних у бирачки списак, речено је Срни у Градској изборној комисији.

У Станарима је до 11.00 часова гласало 23 одсто грађана уписаних у бирачки списак, саопштено је из Општинске изборне комисије.

У Добоју се пријевремени избори за предсједника Републике Српске понављају на 31 бирачким мјесту, а право гласа има 17.562 бирача.

Пријевремени избори за предсједника Српске у Станарима се понављају на једном бирачком мјесту у Митровићима, а право гласа има 220 бирача.

БАЊАЛУКА

На бирачком мјесту Шарговац у Бањалуци на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске до 11.00 часова гласала су 72 бирача од укупно 539, што је око 13 одсто уписаних у бирачки списак, речено је Срни у Градској изборној комисији /ГИК/.

Предсједник ГИК-а Дубравко Малинић додао је да до сада није било никаквих проблема у изборном процесу.

Он је подсјетио да је бирачко мјесто отворено на вријеме у 7.00 часова и да ће бити затворено у 19.00 часова.

ЗВОРНИК

На поновљене пријевремене изборе за предсједника Републике Српске на подручју Зворника до 11.00 часова гласало је 5.112 гласача или 14,7 одсто од укупног броја уписаних у бирачки списак.

Члан Градске изборне комисије /ГИК/ Зоран Ђукановић рекао је Срни да гласање протиче без већих проблема.

Ђукановић је подсјетио да се, према одлуци Централне изборне комисије БиХ, поновљени избори на подручју Зворника одржавају на 53 бирачка мјеста, на којима право гласа има око 35.000 бирача.

ОСМАЦИ

На једном бирачком мјесту у Осмацима на којем се понављају пријевремени избори за предсједника Републике Српске до 11.00 часова гласало је 155 бирача или 22 одсто регистрованих, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Владо Капур.

Капур је рекао да на овом бирачком мјесту право гласа има 681 бирач, те да гласање протиче без проблема.

Он је подсјетио да се, према одлуци ЦИК-а БиХ, од шест бирачких мјеста, избори понављају само на једном.

ГАЦКО

На бирачком мјесту Брљево у Гацку на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске до 11.00 часова гласало је 57 бирача или 24,78 одсто, речено је Срни у Општинској изборној комисији.

На овом бирачком мјесту право гласа има 230 борача.

РУДО

На једном бирачком мјесту у Рудом, на којем се понављају пријевремни избори за предсједника Републике Српске, до 11.00 часова гласала су 102 бирача, саопштено је из Општинске изборне комисије.

Избори су поновљени на бирачком мјесту Штрпци, гдје право гласа има 996 бирача.

БРАТУНАЦ

На 13 бирачких мјеста у општини Братунац, на којима се понављају пријевремени избори за предсједника Републике Српске, до 11.00 часова је гласало 1.170 бирача или 17,8 одсто уписаних у бирачки списак, изјавила је Срни члан Општинске изборне комисије Ивана Милановић.

Према њеним ријечима, изборни дан је почео на вријеме, без икаквих проблема и кашњења и тако се и наставља.

Она је навела да је на бирачким списковима на бирачким мјестима на којима се понављају избори уписано 6.500 бирача или 35 одсто од укупног броја грађана са правом гласа у овој локалној заједници.

НЕВЕСИЊЕ

На бирачком мјесту у селу Биоград у општини Невесиње, на којем се понављају пријевремени избори за предсједника Републике Српске, до 11.00 часова гласао је 71 бирач или 21 одсто регистрованих, рекла је предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Саша Брењо.

Брењо је додала да је на овом бирачком мјесту регистровано 340 бирача и да гласање протиче без проблема.

Гласање се одвија у просторијама подручне Основне школе "Ристо Пророковић".

ЛОПАРЕ

До 11.00 часова на бирачком мјесту Кореташи у општини Лопаре гласало је 75 од 259 уписаних бирача, што је више него на редовним изборима када је у истом периоду гласало 67 бирача, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Давор Вићић.

Према његовим ријечима, гласање се одвија мирно и није било приговора ОИК-у.

ПРИЈЕДОР

На два бирачка мјеста у Приједору до 11.00 часова на поновљеним пријевременим предсједничким изборима за предсједника Републике Српске гласала су 274 грађанина или 18,74 одсто уписаних у бирачки списак, изјавио је предсједник Градске изборне комисије /ГИК/ Жељко Шкондрић.

У Горњим Орловцима гласало је 148 грађана или 16,35 одсто, а у Саничанима 126 или 22,62 одсто.

"Гласање се на оба бирачка мјеста одвија уредно", рекао је Шкондрић Срни.

Број регистрованих бирача је 1.462 и то 905 у Горњим Орловцима, а 557 у Саничанима.

УГЉЕВИК

На бирачком мјесту Приградско у Угљевику до 11.00 часова је на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске гласало 150 од 936 уписаних бирача, односно 16,03 одсто, рекла је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Нермина Ахметовић.

Она каже да се гласање одвија мирно и без проблема, те да није било приговора ОИК-у.

Подијели:

Тагови:

Пријевремени избори 2025

Поновљени пријевремени избори

Поновљени избори

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Снимао Сању Вулић на бирачком мјесту: "Са којим правом посматрач има увид у мој лични документ?"

Република Српска

Снимао Сању Вулић на бирачком мјесту: "Са којим правом посматрач има увид у мој лични документ?"

6 ч

5
Отворена бирачка мјеста, пријављен проблем са једном посматрачем у Добоју

Република Српска

Отворена бирачка мјеста, пријављен проблем са једном посматрачем у Добоју

6 ч

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Република Српска

МУП Српске издао забрану

7 ч

0
Гласачки листић

Република Српска

На овим мјестима се гласа на поновљеним изборима за предсједника Српске

7 ч

0

Више из рубрике

Цвијановић: Наша мисија је да се Српска види у свијету, постали смо кредибилни партнери

Република Српска

Цвијановић: Наша мисија је да се Српска види у свијету, постали смо кредибилни партнери

4 ч

3
Снимао Сању Вулић на бирачком мјесту: "Са којим правом посматрач има увид у мој лични документ?"

Република Српска

Снимао Сању Вулић на бирачком мјесту: "Са којим правом посматрач има увид у мој лични документ?"

6 ч

5
Отворена бирачка мјеста, пријављен проблем са једном посматрачем у Добоју

Република Српска

Отворена бирачка мјеста, пријављен проблем са једном посматрачем у Добоју

6 ч

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Република Српска

МУП Српске издао забрану

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

40

Крвнику из Ниша одређен притвор: осумњичен да је убио мајку двоје дјеце на кућном прагу

14

23

Крици одјекивали стазом: Линдзи Вон хеликоптером пребачена у болницу, крај каријере?

14

17

Шокантне тврдње из Москве: Зеленски лично наредио атентат на руског генерала

14

08

Опозициони "прваци" пред бирачким мјестима: Покушај утицаја на вољу грађана?

13

57

Огласио се МУП Српске: Ово су све пријаве у вези са поновљеним изборима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner