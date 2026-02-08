Снимао Сању Вулић на бирачком мјесту: "Са којим правом посматрач има увид у мој лични документ?"

Извор:
СРНА
08.02.2026
08:25
Коментари:5
Потпредсједник СНСД-а Сања Вулић изјавила је Срни да јој је јутрос приликом гласања на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске на бирачком мјесту у Добој повријеђено право на тајност и слободу гласања, док ју је приликом изласка са бирачког мјеста непознато лице снимало, што је одмах пријавила полицији.
Она је навела да је посматрач са видљивим тетоважама по тијелу био на непримјереној удаљености док је остваривала своје бирачко право и интензивно посматрао њен лични идентификациони документ, као док се потписивала у бирачки списак.
"Његово понашање је било узнемирујуће и непрофесионално. Постављам јавно питање са којим правом посматрач има увид у мој лични документ и прати процедуру мог гласања из непосредне близине? Познато је да посматрачи немају право да увидом у документе или физичком близином утичу на бираче, нити да угрожавају тајност гласања", навела је Вулићева.
Она је додала да додатно забрињава чињеница да ју је приликом изласка са бирачког мјеста снимало непознато лице, које није имало никакву акредитацију, нити је било дио бирачког одбора, нити званично пријављени посматрач, што је одмах пријавила полицији.
Вулићева је рекла да је накнадно сазнала да је снимао педесетчетворогодишњи Споменко Поповић из Теслића.
"У јавности и кулоарима појавиле су се информације да су посматрачи на овом бирачком мјесту присутни по наводној наредби /члана Централне изборне комисије БиХ/ Вање Бјелице Прутине због чега постављам додатно питање од када и по којем основу чланови или појединци повезани са ЦИК-ом шаљу посматраче на бирачка мјеста?
Ко их именује и акредитује и ко сноси одговорност за њихово понашање?", навела је Вулићева.
Она је истакао да очекујем хитно изјашњавање надлежних институција, укључујући ЦИК, као и објашњење колика је дозвољена удаљеност посматрача од бирача, бирачке кутије и стола, да ли посматрачи имају право увида у личне документе, те ко је одговоран за неовлаштено снимање бирача.
"Слободни и поштени избори не подразумијевају застрашивање, надзор нити кршење приватности грађана", навела је Вулићева.
Република Српска
7 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
7 ч0
Република Српска
16 ч1
Република Српска
6 ч0
Република Српска
7 ч0
Република Српска
7 ч0
Република Српска
7 ч0
Најновије
Најчитаније
14
40
14
23
14
17
14
08
13
57
Тренутно на програму