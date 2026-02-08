Logo
МУП Српске издао забрану

08.02.2026

07:43

На путевима на подручју Добоја, Лакташа, Зворника, Братунца, Милића, Власенице и Осмака данас је забрањен саобраћај за теретна возила изнад три и по тоне и превоз експлозивних материја због одржавања поновљених пријевремених предсједничких избора у Републици Српској.

Из МУП-а су навеи да је забрана саобраћаја на снази од поноћи до сутра ујутро у 6.00 часова.

Министарство у сједишту, полицијске управе и станице за овај период неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме.

Наредбу о забрани саобраћаја издао је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир с циљем предузимања безбједносних мјера и радњи поводом одржавања поновних пријевремених избора.

Локације МУП-а за издавање личних документа у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи и Милићима раде данас од 7.00 до 19.00 часова.

- Грађанима ће бити на располагању реферати личних карата, пребивалишта, боравишта и ЈМБ, укључујући и аквизицију - додаје се у саопштењу МУП-а.

