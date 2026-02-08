Поновљени пријевремени предсједнички избори на 136 бирачких мјеста

08.02.2026
07:40
Пријевремени избори за предсједника Републике Српске данас ће бити поновљени на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.
Избори се одлуком Централне изборне комисије БиХ понављају на појединим бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.
Право гласа има укупно 84.474 бирача.
Поновљени избори спроводе се на основу истих кандидатских листа и истих извода из Централног бирачког списка који су кориштени 23. новембра.
Кандидати за предсједника Републике Српске су Синиша Каран из СНСД-а, Бранко Блануша из СДС-а, Драган Ђокановић из Савеза за нову политику, Никола Лазаревић из Еколошке партије Српске, те Игор Гашевић и Славко Драгичевић који су независни кандидати.
Предизборна тишина почела је јуче у 7.00 часова и трајаће до 19.00 часова када се затварају бирачка мјеста.
Процијењено је да ће трошкови одржавања поновљених пријевремених избора за предсједника Републике Српске износити 600.000 КМ.
Изборе ће надгледати 4.894 посматрача које су акредитовали ЦИК и општинске/градске изборне комисије.
