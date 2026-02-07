Медведев писао Додику: Осуђујемо покушаје да се под измишљеним изговором ревидирају резултати избора

Извор:
АТВ
07.02.2026
18:09
Одлучно осуђујемо покушаје да се под измишљеним изговором ревидирају резултати изјављивања воље грађана на ванредним изборима Предсједника Републике Српске, гдје је побједу однио Синиша Каран, рекао је предсједник Јединствене Русије Дмитриј Медведев у писму упућеном предсједнику СНСД-а Милораду Додику.
"Поштовани господине Додику,
Ових дана Република Српска је поново изнуђена да пружи одлучни отпор дрском притиску Запада, који стрмоглаво губи позиције те очајнички покушава по било коју цијену да задржи у својим рукама паразитску колонијалну владавину над Босном и Херцеговином. Вођени овим предаторским тежњама, западне неометрополе бахато се мјешају у унутрашње ствари ваше земље, руше фиксирана у Дејтонском Мировном споразуму темељна начела децентрализоване структуре Босне и Херцеговине, арогантно газе уставна права српског народа.
Западне империјалисте не могу да се помире са широком подршком зацртаног од Ваше стране патриотског смјера ка афирмисању националног идентитета и неприхватљивости спољног диктата. Без обзира на агресивне нападе Република Српска чврсто се супротставља испољавањима неоколонијализма укључујући и оне у електоралној сфери.
Одлучно осуђујемо покушаје да се под измишљеним изговором ревидирају резултате изјављивања воље грађана на ванредним изборима Предсједника Републике Српске, гдје је побједу однео Ваш саборац Синиша Каран. Очигледно
је да су усмјерени не само против Вас и Вашег тима него и генерално против независне политичке линије која се не коси са егоистичним интересима Запада.
У овим условима као никад је актуелна унутрашња консолидација свих слободарских снага заинтересованих у одбрани исконских интереса Републике Српске, управо властитих интереса, а никако не наметнутих споља вриједности.
Потврђујемо нашу солидарност са српским народом, руководством Републике Српске, које је усмјерено ка развоју вишепланског узајамно корисног партнерства са Руском Федерацијом, навео је Медведев.
Поновљени пријевремени избори за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 општина и градова биће одржани сутра, 8. фебруара, право гласа има око 85.000 бирача.
Ријеч је о бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.
Према првим резултатима, преднос Синише Карана била је 9.577 гласова.
Након што су искључени гласови са спорних бирачких мјеста, на којима је Каран добио чак 15.822 гласа више од Бранка Блануше, дошло је до резултатске промјене.
Кандидат СДС сада има 6.245 гласова више, а Каран на поновљеним изборима има задатак да ту предност надокнади.
