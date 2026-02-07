Додик: Нудио сам муслиманима 2 милијарде да се разиђемо, повлачим понуду, али ћемо се разићи

Извор:
АТВ
07.02.2026
15:10
Коментари:1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик након повратка из САД говорио је о успјешним разговорима са америчким званичницима у Вашингтону. Истиче да ништа лоше није речено о Бошњацима, али да је БиХ неприхватљива.
"Сједили смо у Бијелој кући са портпаролом предсједника САД. Веома срдачан разговор. Говорили смо у Републици Српској. Ништа лоше нисмо рекли о муслиманима, БиХ је нама неприхватљива. Муслимани могу да сеире по Сарајеву колико год хоће, ми ћемо радити свој посао како ми мислимо да треба да урадимо. Имамо неке планове које данас нећемо да износимо, јер је потребно да се направи атмосфера и амбијент. Република Српска је показала да може да води дисперзивну спољну политику и она се заснива на неколико савезника које имамо. На првом мјесту је Србија и чинимо све да буду обавијештени о сваком урушавању Дејтонског споразума. Он данас не постоји или је срушена основа његовог постојања".
Додик каже и да ће се сарадња са Србијом интензивирати и да ће бити обавијештени о свим разговорима у САД, али и о нашим аспектима и виђењима.
"Нудио сам муслиманима двије милијарде да се разиђемо на миран начин, сада повлачим ту понуду, али ћемо се разићи. То више не важи ако би се неко сјетио. Водимо дипломатију која је планска. Желим да се захвалим Жељки Цвијановић, Ани Тришић Бабић, Сањи Вулић, свима који су показали да могу досљедно да проводе наше утврђене политике", рекао је Додик.
Република Српска
Додик по доласку из Америке: Разговарали смо о санкцијама Шмиту, видјећемо
Он је поручио да је српско руководство показало како се дјелује синхронизовано и без оклијевања.
"Вјерујем да смо скинули тај тешки терет који је шљам из Сарајева покушао да нам наметне лажима у кукумавчењима. Мислим да су свакоме досадили са тим јадиковањем, гдје год зину само јаучу. Они су издржавана политичка лица, а ми одговорна. Покушавају да преко других остваре побједе, а ми наше побједе остварујемо на овај начин", рекао је Додик и наставио:
"Не видимо да БиХ има смисла, да БиХ и муслимани који су добили прилику да је изграде, учинили су све да је разграде. Прво су учинили све да Хрвати буду незаштићени, било је и о томе ријеч. У САД причају о неравноправном положају Хрвата и то сматрају видљивим угрожавањем хришћана у БиХ. Мораћемо охрабрити Хрвате да снажније почну заговарати рјешавање свог статуса. Не говорим у име њих, али знају да ћу подржати сваку њихову афирмацију" рекао је Додик.
"Наша посјета Израелу прожима кроз многе контакте које смо имали у Вашингтону. Сви знају да смо били тамо. Већ договорени аспекти наших активности се реализују у Вашингтону. Треба рећи да је Израел позната дестинација са великим утицајем. То смо видјели и овај пут. Желимо да наставимо да сарађујемо и информисаћемо наше пријатеље. Наставићемо да радимо на афирмацији нашег статуса и нашег права на самоопредјељење. Мислимо да је ово кључни тренутак јер муслимани нису дозволили да се изгради равноправна заједница која у суштини никада није била ни могућа, него да изграде заједницу само за себе. Урушавајући наш хришћане до мјере да је то само један историјски континуитет од отоманског присуства.
Додик је поручио да има разумијевање израелског премијера Бењамина Нетанјахуа.
"Нисмо морали да објашњавамо да у Сарајеву желе да укину Републику Српску. Зашто би то њима тешко било да схвате када Хамас жели да укине Израел. То је иста политика са другим наративима. У Сарајеву смо гледали заставе Хамаса које су ишле за тим да промовишу подршку тој терористичкој организацији. "Муслиманска браћа" с којима се слика Бакир Изетбеговић и Бисера Турковић која је забрањена као терористичка организација у САД говори о томе да имамо све мање разлога да водимо разговоре који би завршавали неком могућем заједничком животу. Сви наши разговори ће ићи у том правцу како да обезбиједимо овдје мир, а да процеси политички буду верификовани на начин како се одвијају. Желим да кажем да сам у потпуности самоувјерен због политика које смо водили", рекао је Додик.
Свијет
49 мин0
Свијет
55 мин0
Република Српска
56 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
56 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
15
49
15
46
15
32
15
26
15
12
Тренутно на програму
13:30
Гастро бар ( Р)
лајфстајл
13:55
Временска прогноза
временска прогноза
14:00
Случајно у љубави (12+,Р)
филмски програм
15:30
Досије (Р)
инфпр,стивно политички
16:00
Путник намјерник ( Р)
путопис
16:30
Временска прогноза
временска прогноза
16:35
Народ прича - избор
репортажна емисија