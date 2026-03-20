Ови производи би могли нагло поскупјети

20.03.2026

09:51

Фото: Pixabay

Сукоб на Блиском истоку и затварање Ормуског мореуза већ потресају свјетску економију, а посљедице би ускоро могли осјетити и потрошачи. Стручњаци упозоравају да би цијене бијеле технике, електронике и вртне опреме могле значајно порасти.

Напад Сједињених Америчких Држава и Израела на Иран, као и блокада Ормуског мореуза, изазвали су озбиљне поремећаје у глобалној трговини.

Иако се највише говори о расту цијена нафте и горива, посљедице би се могле прелити и на производе које грађани свакодневно купују – посебно уочи прољећне и љетне сезоне.

Бијела техника прва на удару

Међу најугроженијим производима налази се бијела техника – машине за веш, фрижидери и клима-уређаји.

Разлог је једноставан: ови уређаји у великој мјери зависе од алуминијума, чија производња долази управо из региона Блиског истока, посебно из Уједињених Арапских Емирата, Бахреина и Катара.

Око девет одсто свјетске производње сировог алуминијума долази из овог подручја, а поремећаји у транспорту већ су довели до раста цијена. На Лондонској берзи метала алуминијум је поскупио готово девет одсто за само седам дана.

Аналитичари упозоравају да би, уколико блокада потраје, произвођачи попут Самсунга и ЛГ-а могли бити приморани да повећају цијене својих уређаја.

„Ако Ормуски мореуз остане затворен, поремећаји у снабдијевању алуминијумом ће се интензивирати, што ће довести до наглог раста цијена“, упозоравају стручњаци.

Електроника под притиском због несташице сировина

Иако се готови уређаји попут телефона и лаптопа често транспортују авионима, проблем лежи у производњи.

Осим већ постојећих несташица чипова, сада се јавља и нови проблем – недостатак хелијума.

Катар, који је један од највећих свјетских произвођача овог гаса, погођен је нападима, а кључна постројења су затворена. Хелијум је незамјењив у производњи полупроводника, па поремећаји у његовој испоруци директно утичу на индустрију електронике.

Процјењује се да глобално тржиште тренутно губи више од пет милиона кубних метара хелијума мјесечно, док су се цијене овог гаса већ удвостручиле од почетка сукоба.

Велике технолошке компаније попут ХП-а, Делла, Ленова, Ацера и Асуса већ су упозориле на могуће корекције цијена, а аналитичари очекују раст од 15 до 20 одсто у другој половини године.

Вртна опрема: Скривени раст цијена

Иако на први поглед дјелује да нема везе са кризом, вртна опрема такође би могла поскупјети.

Њена производња зависи од пластике и полимера, који се добијају из нафте – а нафта је управо један од ресурса највише погођених сукобом.

Цијене полипропилена већ су порасле, а стручњаци очекују даљи раст цијена пластике на глобалном нивоу.

То долази у незгодном тренутку, јер сезона уређења дворишта и башта тек почиње.

Све зависи од трајања сукоба

Иако се већ сада виде први ефекти на тржишту, коначан удар на цијене зависиће од тога колико ће сукоб трајати.

Ако криза потраје, поскупљења би могла захватити широк спектар производа – од технике до опреме за домаћинство.

За потрошаче то значи само једно: наредни мјесеци могли би донијети осјетно скупљу куповину, преноси Директно.хр.

