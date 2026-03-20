Цијена нафте би могла да пређе 180 долара за барел

Цијене нафте значајно осцилирају од почетка рата 28. фебруара, а цијена нафте марке "Брент " накратко се приближила 119 долара по барелу прије него што је поново пала, пренијела је Ал Џазира.

Стручњак за спољну политику Саудијске Арабије Умер Карим рекао је да сматра да је цијена од најмање 150 долара по барелу могућа, у зависности од развоја сукоба.

- Ако ови терминали у Црвеном мору буду нападнути - ако постоји било каква препрека у Црвеном мору, мислим да је све изнад 150 долара сасвим могуће - рекао је Карим, додајући да је то тренутно једина одржива веза између Европе и Азије.

Лука потенцијална мета

Саудијска Арабија је до сада наставила извоз нафте захваљујући постројењима у луци Јанбу у Црвеном мору, удаљеној више од 1.000 километара од Залива.

Аналитичари, међутим, упозоравају да би лука могла да постане потенцијална мета, јер су енергетска постројења широм Залива у ранијим нападима гађали и Иран и Израел.