Цијена нафте би могла да пређе 180 долара за барел

АТВ

20.03.2026

07:12

Фото: Pixabay/McRonny

Званичници у Саудијској Арабији вјерују да би цијена нафте могла да порасте на 180 долара по барелу уколико поремећаји у Ормуском мореузу потрају до краја априла, објавио је лист "Волстрит џорнал", позивајући се на више неименованих извора.

Цијене нафте значајно осцилирају од почетка рата 28. фебруара, а цијена нафте марке "Брент " накратко се приближила 119 долара по барелу прије него што је поново пала, пренијела је Ал Џазира.

Стручњак за спољну политику Саудијске Арабије Умер Карим рекао је да сматра да је цијена од најмање 150 долара по барелу могућа, у зависности од развоја сукоба.

- Ако ови терминали у Црвеном мору буду нападнути - ако постоји било каква препрека у Црвеном мору, мислим да је све изнад 150 долара сасвим могуће - рекао је Карим, додајући да је то тренутно једина одржива веза између Европе и Азије.

Лука потенцијална мета

Саудијска Арабија је до сада наставила извоз нафте захваљујући постројењима у луци Јанбу у Црвеном мору, удаљеној више од 1.000 километара од Залива.

Аналитичари, међутим, упозоравају да би лука могла да постане потенцијална мета, јер су енергетска постројења широм Залива у ранијим нападима гађали и Иран и Израел.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Славимо седам свештеномученика:Једна ствар доноси благослов

Сјајни Партизан славио у Паризу

Изузетно отровна риба поново ухваћена код Дубровника: Може бити смртоносна

Нетанјаху открио колико ће трајати рат против Ирана

Америка дозволила продају руске нафте, одредили и датум

Зашто је гориво у Европи скупо када увози само 6% са Блиског истока?

Новац доступан 24 сата: Шта доноси нови Закон о платним услугама?

