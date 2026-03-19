Новац доступан 24 сата: Шта доноси нови Закон о платним услугама?

19.03.2026
Без дугих редова у банкама, брже, боље и једноставније плаћање - управо то доноси нови Закон о платним услугама Републике Српске.
Ријеч је о значајној реформи платног промета која би грађанима могла омогућити лакши и доступнији пренос новца, како у земљи, тако и у иностранству.
"Боље, квалитетније и јефтиније услуге, а самим тим и дигитализација која је неминовна да отвори потпуно то тржиште и да онда дођемо до ситуације да немамо гужве на шалтерима. Новац ће бити доступан 24 сата, 7 дана у недјељи, нема више викенда нерадних дана, апсолутно кад год желите да пошаљете новац некоме можете то да урадите у року од неколико секунди тај новац је на рачуну", каже Срђан Шупут, директор Агенције за банкарство Републике Српске.
Закон доноси већу конкуренцију банкама, јер отвара тржиште и за нове играче у области финансијских услуга. Они не крију задовољство. У томе виде шансу за развој нових услуга и ширење пословања. Што се тиче сигурности корисника, кажу, нема разлога за бригу
"Новац и даље стоји у банкама, овај закон само дозвољава и другим компанијама да управљају тим новцем. Наравно, свако од грађана ће самостално одлучивати коју ће апликацију или електронско банкарство користити. Ту је наравно и предвиђени надзор од стране Агенције за банкарство, која издаје и дозволе за рад и надзире рад таквих компанија, тако да не мислим да ће ту бити неких већих проблема, поготово што се тиче сигурности", каже Никола Клак, извршни директор компаније „Digital money transfer“.
Стручњаци истичу да ће закон донијети већу доступност финансијских услуга, управо због тога што ће, осим банака, на тржишту моћи да послују и друге финансијске институције.
"У много чему ћемо доћи у позицију да, када говоримо о трансакцијама које су новчане, нису бесконтактне, односно нису картичне, да се смање редови и да добијемо, кажем опет, на крају конкуренцију у том сегменту пословања", каже Александар Љубоја, директор Подручне привредне коморе Бањалука.
О том закону расправљали су и народни посланици у Народној скупштини Републике Српске. Нови Закон о платним услугама један је од предуслова за усклађивање са Европским прописима, али и корак ближе уласку у СЕПА - јединствено подручје плаћања у еврима.
