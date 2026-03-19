Ситуација је "ван контроле": Флашица воде постаје луксуз

Аутор:АТВ
19.03.2026
13:55
Раст цијена нафте на глобалном тржишту већ се прелива и на свакодневне производе, а један од примјера долази из Индије, гдје је флаширана вода поскупјела за око 11 одсто.
Главни разлог за то није сама вода, већ нагли раст трошкова пластике, који је директно повезан са поремећајима на тржишту енергената усљед сукоба на Блиском истоку.
Како преноси Ројтерс, произвођачи у Индији суочили су се са значајним растом цијена пластичних боца и чепова, јер су деривати нафте кључни за производњу полимера.
Трошкови материјала за амбалажу у кратком року су нагло скочили - пластика за боце поскупила је око 50 одсто, док је цијена чепова више него удвостручена.
Поред тога, расту и трошкови картонске амбалаже, етикета и логистике, што додатно оптерећује произвођаче.
Индијско тржиште флаширане воде, процијењено на око пет милијарди долара, већ се налази под притиском због квалитета воде, јер се процењује да је око 70 одсто подземних извора загађено.
У таквим условима, потражња за флашираном водом остаје висока, па произвођачи немају много простора да апсорбују раст трошкова.
Највећи произвођач на тржишту, Бислери, који држи око трећине укупног удјела, већ је подигао цијене за око 11 одсто.
Тако пакет од 12 боца од по један литар сада кошта око 240 рупија, односно приближно 2,5 евра.
Директор компаније Анђело Џорџ истакао је да је раст трошкова амбалаже у посљедње двије недјеље премашио 70 одсто и оцијенио да је ситуација „ван контроле“.
На тржишту флаширане воде у Индији послују и глобални гиганти попут Кока-Коле, Пепсија, Релианцеа и Тате, што значи да би овакви трендови могли да имају шире посљедице.
Аналитичари упозоравају да би наставак раста цијена нафте могао додатно погурати цијене амбалаже, а самим тим и крајњих производа широм свијета, пише Биз портал.
