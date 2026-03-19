Научници тврде: Рјешење за гојазност људи лежи у крви питона

Аутор:

АТВ

19.03.2026

13:45

Научници тврде: Рјешење за гојазност људи лежи у крви питона
Фото: Pixabay

Научници су идентификовали молекул из крви бурманских питона који смањује апетит код гојазних мишева, а који би могао да послужи као основа за развој нових лијекова против гојазности.

Молекул пТОС, који се појављује у крви питона након оброка, довео је до тога да гојазни мишеви једу знатно мање и изгубе око девет одсто тјелесне масе у 28 дана, без видљивих нуспојава карактеристичних за лијекове попут Вегови, који дјелују успоравањем пражњења желуца, пише у новој студији.

За разлику од ГЛП-1 лекова, пТОС дјелује директно на хипоталамус, дио мозга који регулише апетит, наводе истраживачи са Универзитета Станфорд и Универзитета у Колораду.

Прољеће, дрво

Друштво

Сутра сунчано и топлије

Бурмански питони могу да поједу пљен тежак готово колико теже и они сами, а затим мјесецима не једу, уз изузетно убрзани метаболизам и раст срца након оброка.

Научници су проучавали метаболите у крви младих питона прије и послије оброка, идентификујући више од 200 молекула са значајним порастом, од којих је пТОС порастао више од 1.000 пута.

Аутори истраживања истичу да су резултати обећавајући, али да су потребна додатна истраживања пре него што се молекул примени код људи, јер се пТОС природно јавља и у људској организму.

Марија Захарова-07032026

Свијет

Захарова: Умјесто да преговарају за столом, подвукли су се испод стола

Професор Лесли Леинванд, коаутор студије, оцијенио је да се ради о "супресору апетита који дјелује код мишева без неких нежељених ефеката ГЛП-1 лијекова".

Он је додао да човек може много да научи проучавајући екстремне адаптације ових змија, пише Танјуг.

Прочитајте више

Сутра сунчано и топлије

Друштво

Сутра сунчано и топлије

1 ч

0
Министар трговине и туризма Републике Нед Пуховац

Република Српска

Пуховац апеловао на превознике из БиХ: Пропуштајте барем цистерне са горивом

2 ч

0
Разбојник пријетио младићу и украо му накит вриједан 12.000 евра

Регион

Разбојник пријетио младићу и украо му накит вриједан 12.000 евра

2 ч

0
Крпљење рупа на транзиту у Бањалуци, створиле се велике гужве

Бања Лука

Колапс је почео: Крпљење рупа направило гужве у Бањалуци

2 ч

0

Више из рубрике

Кратер Језеро на Марсу

Наука и технологија

Велико откриће у Језеру: Научници затечени оним што је пронађено

6 ч

0
Планета Марс

Наука и технологија

Подземне тајне Марса: Пронађени остаци древне ријечне делте

7 ч

0
Ајфон

Наука и технологија

Ајфон на мети хакера

7 ч

0
Вјештачка интелигенција открива поремећаје спавања

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција открива поремећаје спавања

8 ч

0
