Научници тврде: Рјешење за гојазност људи лежи у крви питона

19.03.2026
Научници су идентификовали молекул из крви бурманских питона који смањује апетит код гојазних мишева, а који би могао да послужи као основа за развој нових лијекова против гојазности.
Молекул пТОС, који се појављује у крви питона након оброка, довео је до тога да гојазни мишеви једу знатно мање и изгубе око девет одсто тјелесне масе у 28 дана, без видљивих нуспојава карактеристичних за лијекове попут Вегови, који дјелују успоравањем пражњења желуца, пише у новој студији.
За разлику од ГЛП-1 лекова, пТОС дјелује директно на хипоталамус, дио мозга који регулише апетит, наводе истраживачи са Универзитета Станфорд и Универзитета у Колораду.
Бурмански питони могу да поједу пљен тежак готово колико теже и они сами, а затим мјесецима не једу, уз изузетно убрзани метаболизам и раст срца након оброка.
Научници су проучавали метаболите у крви младих питона прије и послије оброка, идентификујући више од 200 молекула са значајним порастом, од којих је пТОС порастао више од 1.000 пута.
Аутори истраживања истичу да су резултати обећавајући, али да су потребна додатна истраживања пре него што се молекул примени код људи, јер се пТОС природно јавља и у људској организму.
Професор Лесли Леинванд, коаутор студије, оцијенио је да се ради о "супресору апетита који дјелује код мишева без неких нежељених ефеката ГЛП-1 лијекова".
Он је додао да човек може много да научи проучавајући екстремне адаптације ових змија, пише Танјуг.
