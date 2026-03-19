Колапс је почео: Крпљење рупа направило гужве у Бањалуци

Велике гужве настале су на Западном транзиту у Бањалуци усљед радова на путу.
Како је раније најављено, службе су почеле са крпљењем рупа на овој дионици, због чега су задржавања дужа.
Бројни возачи већ су се пожалили на колапс у групама за размјену информација о стању на путевима.
"Крпе рупе на брзој цести према Бањалуци, гужва огромна", написао је један од возача, на шта му је дру одговорио:
"То само код нас има да усред дана раде на путу, колапс у граду, то се ради ноћу од 12 до 6".
Подсјећамо, Мирна Савић Бањац, градски менаџер, прије неколико дана најавила је да ће ускоро почети крпљење ударних рупа у дијеловима града.
"Креће и оно што сви грађани чекају, санација ударних рупа на саобраћајницама након зимске сезоне", рекла је она тада, међутим, с обзиром на реакције чини се да грађани нису баш чекали још веће гужве.
Возачи се моле за стрпљење и да обрате пажњу на раднике на путу како би се избјегле нежељене посљедице.
