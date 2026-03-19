Пјевач открио нове информације о стању Зорице Брунцлик

19.03.2026
Пјевач Халид Муслимовић проговорио је о здравственом стању колегинице Зорице Брунцлик, која је недавно оперисана.
Није непознаница да је Халид велики пријатељ Зорице Брунцлик и Мирољуба Аранђеловића Кемиша, па је открио да ли се чуо са њима.
- Звао сам Кемиша много пута. Није ми се јавио. Међутим прије три, четири дана, јавио се и рекао је да је имала неке операције и да ће то све бити добро на радост свих нас - рекао је Халид и додао:
- Они су мени много драги пријатељи, и Зорица и Кемиш, волио бих да су живи и здрави још дуго. Били су ми на концерту у Београду. Дошли су као пријатељ да гледају концерт. Они су јако посебни и квалитетни - истакао је Муслимовић, преноси Телеграф.рс.
