Веома лоша најава за грађане БиХ: Наставља се удар на џепове

Аутор:АТВ
19.03.2026
13:19
Коментари:0
Усљед заоштравања ситуације на Блиском истоку, за грађане БиХ стижу веома лоше најаве - и то већ за сљедећу седмицу.
Уколико цијене нафте на берзама остану између 115 и 118 долара у наредним данима, односно до половине сљедеће седмице, цијена дизела у БиХ могла би достићи и до 3,8 КМ, док би бензин могао коштати око три марке по литру.
Рекао је ово Алмир Бечаревић, стручњак за енергетику.
Додао је да ће се те цијене на берзама прелити на рафинерије, које ће потом повећати своје цијене.
Он подсјећа да су историјске цијене дизела забиљежене 2022. године, када је гориво коштало 3,87 КМ.
"Сада смо већ близу тог нивоа, а да бисмо га премашили, цијена нафте на берзама требало би да достигне 120 долара по барелу. У том случају сигурно бисмо прешли те цијене", рекао је Бечаревић за "Независне".
Истакао је да ће, уколико цијена нафте пређе 115 долара, и цијене бензина расти, могуће и изнад три марке по литру.
Како је појаснио, цијена гаса је од почетка сукоба на Блиском истоку порасла за око 100 одсто.
Подсјетимо, цијена дизела на неким пумпама у Бањалуци достигла је и 3,29 КМ по литру, а у наредном периоду очекује се да ће још расти, казао је за "Независне новине" Милован Бајић, потпредсједник Групације за промет нафте и нафтних деривата Привредне коморе Републике Српске и директор "Крајинапетрола".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
3 ч0
Економија
4 ч0
Економија
5 ч0
Економија
6 ч0
Најновије
Најчитаније
15
52
15
43
15
35
15
35
15
25
Тренутно на програму