Мијења се ограничење брзине због поскупљења горива?

АТВ

19.03.2026

13:07

Знак ограничење брзине 60 километара на сат
Фото: Pexels/Photo by RAFAEL QUATY

Сукоб на Блиском истоку негативно се одражава на возаче којима пуњење резервоара аутомобила постаје све скупље.

Једна од погођених је Велика Британија гдје реалност постају планови за ‘рационализацију горива‘ и ограничавање брзине на 80 километара на сат на свим путевима.

Луиса Џејмс, дописник "Гуд Морнинг Бритн" упозорава да је озбиљан недостатак нафте и гаса сада удаљен само неколико семица те да Влада има ванредне планове који ће бити активирани у случају озбиљних поремећаја.

"Ти планови су објављени онлајн и укључују мјере попут рационализације горива те давања приоритета хитним службама и јавном превозу. Такође се наводи привремено ограничење брзине на 80 километара на сат како би се смањила потражња за горивом. Владин извор је рекао да Британија има ‘разнолико и отпорно’ снабдијевање горивом те да су бензинске пумпе добро снабдјевене, а увози пристижу“.

Национални план

У Националном плану за изванредне ситуације за гориво стоји:

"Већина потенцијалних поремећаја у снабдијевању горивом може се ријешити мјерама које помажу индустрији да одржи снабдијевање. Међутим, влада има ванредна овлаштења према Закону о енергији из 1976, која може користити за контролу снабдијевања и потражње нафтних производа. Треба напоменути да је кориштење тих ванредних овлаштења резервисано за најтеже поремећаје. Те мјере би биле активиране само у случају озбиљног националног недостатка горива".

Возила хитних и кључних служби имала би приоритетни приступ гориву на бензинским пумпама, а нафтне компаније и дистрибутери горива могу бити упућени да дају приоритет испоруци нафтних производа на велико кључним службама, пише "Експрес".

Систем максималне куповине

Ту је и систем максималне куповине.

Ова мјера ограничава продају горива на бензинским пумпама возачима на максималну количину (није прецизирано коју) како би се осигурало да сви возачи имају приступ барем некој количини горива.

Систем такође може ограничити радно вријеме током којег се гориво може продавати.

