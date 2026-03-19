Апокалиптични снимци освете Ирана - ватра на све стране

АТВ

АТВ

19.03.2026

12:50

Погођена Рафинерија САМРЕФ, шире се снимци разорног напада Ирана
Фото: Screenshot / X

Иран је у четвртак интензивирао нападе на енергетске објекте својих арапских сусједа у Заливу, гађајући рафинерију у Саудијској Арабији на Црвеном мору, док су постројења за укапљени природни гас у Катару и двије кувајтске рафинерије захваћене пожарима.

Саудијске власти саопштиле су да је дрон погодио рафинерију нафте САМРЕФ у лучком граду Јанбу на обали Црвеног мора.

Из саудијског министарства иностраних послова је саопштено да је процјена штете у току.

Напади долазе као одговор на израелски удар на кључно иранско гасно поље, што представља велику ескалацију рата на Блиском истоку и изазива раст глобалних цијена енергената.

Раст цијена се наставља

Цијена сирове нафте Брент порасла је на 114 долара по барелу, што је повећање од више од 57 одсто од почетка сукоба 28. фебруара, када су Израел и Сједињене Америчке Државе започели нападе на Иран.

Напади су додатно угрозили сигурност поморског саобраћаја у региону. Један брод запаљен је код обале Уједињених Арапских Емирата, док је други оштећен у близини Катара, што потврђује ризик који представља иранска контрола над Хормушким мореузом, кроз који пролази око петине свјетске нафте.

Саудијска Арабија је раније покушала избјећи овај правац преусмјеравањем извоза преко Црвеног мора, али је та стратегија доведена у питање након што је ирански дрон погодио рафинерију САМРЕФ у граду Јанбу.

Nafta

Економија

Цијена нафте скочила на 118 долара по барелу, гас поскупио за 35 одсто

Катарске власти саопштиле су да су ватрогасци угасили пожар у великом ЛНГ постројењу након ракетног напада, али су упозориле на "значајну штету" која би могла успорити испоруке гаса на свјетско тржиште чак и након завршетка рата. Друштвене мреже преплавили су апокалиптични снимци пожара у погођеним рафинеријама.

У Кувајту је напад дроном изазвао пожар у рафинерији Мина Ал-Ахмади, једној од највећих у региону, док је убрзо потом запаљена и оближња рафинерија Мина Абдулах.

Власти у Абу Дабију обуставиле су рад на гасном постројењу Хабсхан и пољу Баб, оцијенивши нападе као "опасну ескалацију".

Таласи напада

Заливске земље осудиле су иранске нападе на енергетску инфраструктуру, док је Саудијска Арабија саопштила да су пресретнути бројни дронови изнад Ријада и источне провинције, иако је потврђено да је рафинерија САМРЕФ погођена.

Истовремено, Иран је покренуо више таласа ракетних напада на Израел, због чега су милиони људи потражили склоништа. Пријављена је материјална штета, али без већих људских жртава.

Нафта

Занимљивости

Неке једете: Изненађујући производи који се праве од нафте

До ескалације је дошло након што је Израел погодио гасно поље Јужни Парс, највеће на свијету, које Иран дијели с Катаром. Овај напад директно угрожава иранско снабдијевање електричном енергијом, с обзиром на то да се око 80 одсто производње струје у земљи ослања на природни гас.

Ирански предсједник Масуд Пезешкијан упозорио је на "неконтролисане посљедице" које би могле захватити цијели свијет, док је амерички предсједник Доналд Трамп поручио да ће САД узвратити уколико Иран настави нападе на катарску енергетску инфраструктуру.

У међувремену, Иран је објавио да су погубљена тројица мушкараца ухапшених током јануарских протеста, оптужених за убиство полицајаца, што је изазвало забринутост организација за људска права.

Према доступним подацима, у Ирану је током рата погинуло више од 1.300 људи, док је у Израелу страдало најмање 15 особа. Сукоб је изазвао и масовна расељавања у региону, посебно у Либану, гдје је више од милион људи напустило своје домове.

Више из рубрике

Жена са Балкана отишла у Њемачку да ради: "Овд‌је само пада киша и рачуни"

Свијет

Жена са Балкана отишла у Њемачку да ради: "Овд‌је само пада киша и рачуни"

4 ч

0
Облачно вријеме и олуја

Свијет

Аустралији пријети катастрофа: Почела евакуација становништва

4 ч

0
ЕУ

Свијет

"Политико": Лидери ЕУ планирају обрачун са Будимпештом

4 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Иран кренуо у одмазду, горе рафинерије

5 ч

1
