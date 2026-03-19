Неке једете: Изненађујући производи који се праве од нафте

19.03.2026

12:12

Нафтна бушотина на нафтном пољу
Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Од чоколаде до пасте за зубе, многи изненађујући производи за домаћинство и свакодневни предмети су направљени од нафте.

Нафта, свеприсутно фосилно гориво, не покреће само аутомобиле и не служи само за гријање – она има изненађујућу улогу у многим свакодневним стварима које можда не очекујете.

Петрохемикалије добијене из нафте и природног гаса користе се у више од 6.000 свакодневних производа - од хране до производа за његу љепоте, ево 10 ствари за које вјероватно нисте знали да су направљене од нафтних деривата.

Чоколада

Чоколадни премази понекад садрже парафински восак за храну, који се добија од нафте, угља или уља. Када се умијеша у чоколаду, може створити сјај кад се стврдне и премаже да чоколада остане чврста на вишим температурама, јер има ниску тачку топљења.

Такође помаже да се чоколада не лијепи за калупе, што олакшава уклањање готовог производа нетакнутог.

Када се поједе, восак остаје несварен у тијелу, али то не значи да није безбједан. Студија Европске агенције за безбједност хране из 2023. године није открила никакве безбједносне забринутости повезане са прехрамбеним производом на бази уља.

Паста за зубе

Паста за зубе може да садржи деривате уља, попут полиетилен гликола, који се додају из неколико разлога, укључујући арому, антибактеријска својства и текстуру.

Поред тога, неколико произвођача користи дериват нафте који се зове полоксамер 407 да помогне пасти за зубе да се раствори у води, као и натријум сахарин, вјештачки заслађивач који убија плак и који се добија из нафте.

Парфем

Многи мириси користе уља добијена од нафте умјесто природних етеричних уља.

На примјер, Исо Е Супер нуди дрвенасту арому налик амберу, док хедионе пружа мирис јасмина.

Галаксолид, још једно синтетичко уље, познато је по својој дуготрајној базној ноти.

Боје

Додавање пластичних полимера у боју чини их водоотпорним и издржљивијим - а пластика је направљена од уља.

Боје на бази пластике могу добро да пријањају на површине и мање пуцају од других природних опција. Синтетичка уља такође могу омогућити већи распон боја.

Али на крају, како боја стари или се суши, она се љушти. Неке боје су заправо састављене од више од једне трећине пластике.

Према извјештају Свјетског економског форума, количина микропластике из боје посебно са челичних површина која улази у водене токове је еквивалентна 150-225 милијарди пластичних боца.

Пилуле

Многе пилуле су обложене пластиком како би се олакшало гутање и спријечило лијепљење таблета.

Синтетичке компоненте такође спрјечавају разградњу активних састојака, тако да производи имају дужи рок трајања.

Природне алтернативе постоје, студија Националне медицинске библиотеке открила је да се синтетика користи за модификовано ослобађање, заштиту животне средине и маскирање укуса.

Ванила сладолед

Синтетичка уља добијена од нафте често се користе у аромама за храну, попут ванилије, бадема и лимуна.

Ова синтетичка једињења се могу конструисати да реплицирају специфичне укусе, обезбјеђујући конзистентан профил укуса у серијама.

Они су јефтини и разноврсни, што им омогућава да креирају широк спектар укуса како би задовољили потражњу потрошача. Бензалдехид и ванилин, на примјер, се добијају из нафте.

Вазелин

Вазелин је широко коришћен производ који служи у различите сврхе, посебно за заштиту и хидратацију коже.

Од умирујуће суве, испуцале коже до дјеловања као заштитна баријера након тетовирања, овај скромни производ је широко популаран. Сирова нафта се прво дестилује да би се одвојила на различите компоненте, од којих је једна тешка, воштана супстанца која се зове петролатум.

Ова супстанца се затим даље рафинише и пречишћава да би се створио употребљив вазелин.

Лаксативи

Лаксативи се праве од полиетилен гликола који је нафтни производ, који се такође налази у пасти за зубе. Полиетилен гликол увлачи воду у дебело цријево, чинећи столицу мекшом, а ваш одлазак у купатило лакшим.

Неки лаксативи садрже минерално уље, према "Харвард Хелту", које се може добити из нафте и формира клизав филм у цријевима.

Пјена за бријање

Крема за бријање садржи уље, у облику нечега што се зове изопентан, које се добија из сирове нафте.

Изопетан помаже у разградњи себума, или масне супстанце на људској кожи, и изазива подизање длачица, што их чини лакшим за бријање.

Поред тога, пише "Лајв Сајенс", производи за бријање често користе полиетилен гликол, који се такође користи у лаксативима и сексуалним лубрикантима.

Свестран је и стабилан, ствара заштитну баријеру на кожи како би се смањило трење и иритација.

Освјеживачи ваздуха

Освјеживачи ваздуха често садрже уља добијена од нафте како би створили пријатне мирисе који могу трајати дуже и бити конзистентнији од природних уља.

Ова синтетичка уља су направљена да опонашају популарне мирисе и могу се формулисати тако да се постепено ослобађају током времена, пружајући дуготрајан мирис, преноси РТЦГ.

