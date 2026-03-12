Свијет у рату за нафту, а код Хајре у Барама нафта тече у ријеку

Аутор:АТВ
12.03.2026
21:14
Коментари:0
Већ 30 година нафта одлази у ријеку, овим ријечима причу започиње Хајрудин Билалић, становник Бара код Симиног Хана, код Тузле. На његовој њиви постоје два извора нафте.
"Ово је жалосно... Бог нам дао црно злато. Погледај ти то. Ово би могло бити срећа за нас Босанце. Да нас нико не угњетава, да нас нико не уцјењује. Можемо ми да уцјењујемо само ако знамо", говори Билалић репортеру "Аваза".
Природа је своје одрадила, говори Билалић.
"Али немамо ми старјешине добре. Старјешине не интересује сиротиња. Да помогну народу. Наша дјеца иду вани, а ми имамо наша богатства. А ми имамо злато које нам природа да и вода носи", каже Хајрудин Билалић док показује на први извор нафте.
Свијет
Путин хитно позвао предсједника Уједињених Емирата, ово је разлог
Сматра да је ово у Њемачкој, да кап једна не би пропала.
"А код нас сиротиња, пуни су контејнери. Ја сам 1996. дошао овдје, било је сметлиште и како смо чистили показало ми је једну мрљу. Та је мрља се само ширила. И ето од тада, до данас никада није престало да извире", свједочи Хајрудин Билалић.
Објашњава и препричава оно што гледа сваки дан.
"Она бије крај ове цијеви. Извире стално. Долазиле су неке екипе и снимале. Ја сам разумио неке геологе из Македоније и да треба већа бушотина да се уради негдје до 3.000 метара. Да има нека плоча, не знам колико рече да има барела", каже овај скромни човјек.
Показао је и други извор. У шипражју на истој њиви. Из њега узе нафте и намаза руке.
"Црно злато", говори кроз смијех.
"Кад је љетни период, намажем кожу. Цијели дан будем на сунцу, нема опекотина, нема ништа. Нема да те боли кожа. То ти јежива истина, јер сам лично то искористио на својим леђима - каже на крају, озмеђу осталог, Хајрудин Билалић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
3 ч0
БиХ
4 ч0
БиХ
4 ч0
БиХ
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму