Путин хитно позвао предсједника Уједињених Емирата, ово је разлог

12.03.2026
20:47
Предсједник Руске Федерације Владимир Путин позвао је предсједника Уједињених Арапских Емирата Мохамеда бин Ладена Ал Нахјана како би разговарали о рату на Блиском истоку, преноси "РИА Новости".
Разговарали су у сриједу 11. марта о рату у Ирану и начинима ријешавања сукоба који траје од суботе 28. фебруара када је првог дана убијен врховни вођа Ирана Али Хамнеи.
"Лидери су размијенили виђења и искуства о ситуацији на Блиском истоку. Сукоб има велике посљедице за Иран и све Арапске земље", саопштила је прес служба Кремља.
Путин је апеловао на дипломатско ријешење у што скоријем року. Захвалио се властима у Абу Дабију, престоници Уједињених Арапских Емирата, на помоћи око евакуације држављана Русије из Емирата, преноси Мондо.
