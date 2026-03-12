Logo
Large banner

Путин хитно позвао предсједника Уједињених Емирата, ово је разлог

Аутор:

АТВ

12.03.2026

20:47

Коментари:

0
Предсједник Русије Владимр Путин.
Фото: Tanjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Предсједник Руске Федерације Владимир Путин позвао је предсједника Уједињених Арапских Емирата Мохамеда бин Ладена Ал Нахјана како би разговарали о рату на Блиском истоку, преноси "РИА Новости".

Разговарали су у сриједу 11. марта о рату у Ирану и начинима ријешавања сукоба који траје од суботе 28. фебруара када је првог дана убијен врховни вођа Ирана Али Хамнеи.

"Лидери су размијенили виђења и искуства о ситуацији на Блиском истоку. Сукоб има велике посљедице за Иран и све Арапске земље", саопштила је прес служба Кремља.

илу-москва-31102025

Свијет

Москва упозорава: На прагу смо највеће енергетске кризе у историји

Путин је апеловао на дипломатско ријешење у што скоријем року. Захвалио се властима у Абу Дабију, престоници Уједињених Арапских Емирата, на помоћи око евакуације држављана Русије из Емирата, преноси Мондо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Владимир Путин

Русија

Ujedinjeni Arapski Emirati

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Москва упозорава: На прагу смо највеће енергетске кризе у историји

Свијет

Москва упозорава: На прагу смо највеће енергетске кризе у историји

3 ч

0
Пуцњава код синагоге: Полиција на терену, нападач убијен

Свијет

Пуцњава код синагоге: Полиција на терену, нападач убијен

4 ч

0
Иран гађаo Јерусалим

Свијет

Иран гађао Јерусалим: Ракета пала код Зида плача

4 ч

0
Мушкарац отет, спаљен и силован због 100.000 евра

Свијет

Мушкарац отет, спаљен и силован због 100.000 евра

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

19

Срушио се амерички војни авион

23

11

Ференцварош савладао Брагу

23

04

Синер у полуфиналу Индијан Велса

22

55

Узнемирујуће откриће: Грађани упозорени да не излазе напоље

22

52

Додик честитао Борису Алексићу: Српска ствара шампионе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner