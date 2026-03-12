Logo
Иран гађао Јерусалим: Ракета пала код Зида плача

АТВ

12.03.2026

19:25

Иран гађаo Јерусалим
Фото: Printscreen

Иранска ракета пала је у непосредној близини Старог града у Јерусалиму, неколико стотина метара од Зида плача, џамије Ал-Акса и Цркве Светог гроба, саопштено је из израелског Министарства спољних послова.

Министарство је на "Иксу" објавило видео-снимак погођеног мјеста на брду Голгота, које је значајно хришћанско светилиште.

"Заштита живота и безбједност свих вјерника је приоритет. Зато је молитва на свим светим мјестима привремено обустављена", наводе из Министарства.

