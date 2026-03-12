Иран гађао Јерусалим: Ракета пала код Зида плача

Аутор:АТВ
12.03.2026
19:25
Коментари:0
Иранска ракета пала је у непосредној близини Старог града у Јерусалиму, неколико стотина метара од Зида плача, џамије Ал-Акса и Цркве Светог гроба, саопштено је из израелског Министарства спољних послова.
Министарство је на "Иксу" објавило видео-снимак погођеног мјеста на брду Голгота, које је значајно хришћанско светилиште.
"Заштита живота и безбједност свих вјерника је приоритет. Зато је молитва на свим светим мјестима привремено обустављена", наводе из Министарства.
#BREAKING: #Israel’s Foreign Ministry says Iranian missiles are targeting #Jerusalem.— World 24 Live (@W24live) March 12, 2026
One landed a few hundred meters from the Old City, the Western Wall, #AlAqsa Mosque, and the Church of the Holy Sepulchre.
Prayers at all holy sites have been temporarily suspended for safety.… pic.twitter.com/FRDnRJmbGq
