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Минић: Постигнут договор са родитељима његоватељима

Аутор:

АТВ
03.06.2026 14:19

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Минић: Постигнут договор са родитељима његоватељима
Фото: X / Саво Минић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић објавио је да је постигнут договор са родитељима-његоватељима.

"Финализоваћемо законско рјешење већ сутра на сједници Владе, а потом тражити подршку на првој наредној сједници Народне скупштине Републике Српске", саопштио је Минић на "Иксу" након састанка са представницима организација и удружења која окупљају родитеље дјеце са сметњама у развоју и особе са инвалидитетом.

Допунама Закона о социјалној заштити требало би да буде продужено право родитеља-његоватеља за лица са сметњама у развоју и након навршених 30 година живота.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="sr" dir="ltr">Постигнут је договор са родитељима његоватељима, финализоваћемо законско рјешење већ сутра на сједници Владе, а потом тражити подршку на првој наредној сједници Народне скупштине. <a href="https://t.co/BKy27YcnUx">pic.twitter.com/BKy27YcnUx</a></p>&mdash; Саво Минић (@minic_savo) <a href="https://x.com/minic_savo/status/2062143815113220343?ref_src=twsrc%5Etfw">June 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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Тагови :

Саво Минић

Влада Републике Српске

родитељ његоватељ

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