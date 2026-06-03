Минић: Постигнут договор са родитељима његоватељима

Аутор:АТВ
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић објавио је да је постигнут договор са родитељима-његоватељима.
"Финализоваћемо законско рјешење већ сутра на сједници Владе, а потом тражити подршку на првој наредној сједници Народне скупштине Републике Српске", саопштио је Минић на "Иксу" након састанка са представницима организација и удружења која окупљају родитеље дјеце са сметњама у развоју и особе са инвалидитетом.
Допунама Закона о социјалној заштити требало би да буде продужено право родитеља-његоватеља за лица са сметњама у развоју и након навршених 30 година живота.
Постигнут је договор са родитељима његоватељима, финализоваћемо законско рјешење већ сутра на сједници Владе, а потом тражити подршку на првој наредној сједници Народне скупштине. pic.twitter.com/BKy27YcnUx— Саво Минић (@minic_savo) June 3, 2026
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="sr" dir="ltr">Постигнут је договор са родитељима његоватељима, финализоваћемо законско рјешење већ сутра на сједници Владе, а потом тражити подршку на првој наредној сједници Народне скупштине. <a href="https://t.co/BKy27YcnUx">pic.twitter.com/BKy27YcnUx</a></p>— Саво Минић (@minic_savo) <a href="https://x.com/minic_savo/status/2062143815113220343?ref_src=twsrc%5Etfw">June 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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