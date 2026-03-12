Logo
Необично путовање: Лисица бродом стигла у Њујорк

Аутор:

АТВ

12.03.2026

21:52

Коментари:

0
Лисица
Фото: Steffi Wacker/Pexels

Црвена лисица скривено се превезла на теретном броду који је испловио из Саутемптона у Енглеској, а пронашли су је цариници у луци Њујоорк и Њу Џерзи.

Друштво за заштиту дивљих животиња, које управља зоолошким вртом Бронкс у Њујорку, изјавило је да су службеници америчке царине и граничне заштите открили отприлике двогодишњег мужјака лисице како се скрива међу теретом брода када је брод стигао у лучку управу.

Лисица тешка пет килограма доведена је у зоолошки врт Бронкс 19. фебруара.

Horoskop

Занимљивости

Ни лисице му нису равне: Ово је најлукавији знак хороскопа

"Лисица се тренутно налази у Центру за здравље животиња у зоолошком врту Бронкс, гд‌је је под његом тимова за животиње и ветеринара зоолошког врта. Почетни прегледи показују да се чини да је лисица у добром стању", рекли су из WCS-a. "Ветеринари чекају резултате додатних рутинских здравствених прегледа."

Стални дом за лисицу биће пронађен након што добију јасну потврду о њеном здравственом стању, рекли су званичници, наводи "Упи".

