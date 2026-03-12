Необично путовање: Лисица бродом стигла у Њујорк

Аутор:АТВ
12.03.2026
21:52
Коментари:0
Црвена лисица скривено се превезла на теретном броду који је испловио из Саутемптона у Енглеској, а пронашли су је цариници у луци Њујоорк и Њу Џерзи.
Друштво за заштиту дивљих животиња, које управља зоолошким вртом Бронкс у Њујорку, изјавило је да су службеници америчке царине и граничне заштите открили отприлике двогодишњег мужјака лисице како се скрива међу теретом брода када је брод стигао у лучку управу.
Лисица тешка пет килограма доведена је у зоолошки врт Бронкс 19. фебруара.
"Лисица се тренутно налази у Центру за здравље животиња у зоолошком врту Бронкс, гдје је под његом тимова за животиње и ветеринара зоолошког врта. Почетни прегледи показују да се чини да је лисица у добром стању", рекли су из WCS-a. "Ветеринари чекају резултате додатних рутинских здравствених прегледа."
Стални дом за лисицу биће пронађен након што добију јасну потврду о њеном здравственом стању, рекли су званичници, наводи "Упи".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
