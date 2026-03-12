Петак 13. какав се не памти 45 година: Ова 4 знака биће на највећем удару

Аутор:АТВ
Злогласни петак 13. поклапа се с ретроградним Меркуром у осјетљивом знаку Риба, а такво небеско поравнање није се догодило пуних 45 година, још од 1981.године.
Меркур, планета задужена за комуникацију и технологију, у свом ретроградном ходу доноси збрку и неспоразуме, док његов положај у Рибама појачава емоционалну осјетљивост, узнемиреност и може на површину избацити неријешене проблеме из прошлости.
Да ствар буде компликованија, истог дана Марс, планета акције, спаја се са судбинским Сјеверним Мјесечевим чвором. У Рибама се налази и строги Сатурн, планета карме, што ствара осјећај преоптерећености и пријети непредвидивим сукобима. Астролози стога савјетују свима да тога дана избјегавају потписивање важних уговора, куповину скупе технологије и доношење импулсивних одлука. Њихова је порука да одложите све што се може одложити.
Иако ће сви осјетити тежину овог космичког сплета околности, астролози истичу да ће се четири хороскопска знака наћи у самом епицентру олује. Владајуће планете и астролошке куће ових знакова биће директно погођене ријетким и интензивним транзитима, због чега их очекују посебни изазови.
Као домаћини ретроградног Меркура, конјункције Марса и Сјеверног чвора те Сатурна, Рибе ће се наћи у центру хаоса. За њих ће овај дан бити обиљежен снажном емоционалном нестабилношћу и густом "менталном маглом".
Тешко ће разликовати интуицију од тјескобе, а унутрашњи глас биће гласан, али збуњујућ. Будући да ће сваки спољашњи надражај доживљавати изузетно интензивно, могли би да се осјећају преплављено и повуку у себе.
Најважнији савјет за Рибе јесте да 13. марта не доносе никакве важне животне одлуке, не потписују уговоре и не дају обећања. Требало би да се фокусирају на активности које их приземљују, попут медитације или боравка у природи, како би лакше пребродили овај турбулентан дан.
Близанцима влада Меркур, па су они увијек осјетљиви на његове ретроградне циклусе, али овај петак 13. појачаће тај утицај до максимума. Њихов свијет комуникације, информација и друштвених веза биће потпуно испреплетен. Могу очекивати нагле промјене планова, неочекиване вијести везане за каријеру или пријатеље те уопштен осјећај да ништа не иде како су замислили.
Комуникација ће бити посебно отежана, што лако може довести до великих неспоразума у пословном окружењу, али и с блиским особама. Савјетује им се да важне разговоре одложе за период након 20. марта те да буду изузетно стрпљиви, како с ријечима тако и с технологијом.
Као супротан знак Рибама, Дјевица ће осјетити директан притисак енергија с друге стране Зодијака. Њихова урођена потреба за редом, анализом и прецизношћу биће у потпуном сукобу с хаотичном и ирационалном енергијом која ће превладавати.
Овај дан може им донијети непријатан осјећај губитка контроле, а могли би да се суоче и с необјашњивим умором или стресом везаним за финансије.
Астролози им савјетују да се тог дана једноставно препусте и "не раде ништа". Покушај анализирања ситуација које су ван њихове контроле само ће продубити фрустрацију. Најбоље је да се посвете бризи о себи и одморе.
Иако Стријелчеве због владавине Јупитера често прати глас срећника Зодијака, овај ће датум тестирати њихове границе. Њихова вјечна жеља за слободом, ширењем и оптимизмом судариће се с рестриктивном и збуњујућом енергијом дана.
Биће склони импулсивним ризицима који би им могли да им се обију о главу, било да је ријеч о непромишљеним изјавама, путовањима или улагањима.
Ипак, за разлику од других знакова на удару, Стријелчеви би могли да пронађу скривену прилику усред хаоса ако остану флексибилни и не буду тврдоглаво гурали своје планове. Кључ успјеха лежи у прилагођавању и препознавању када треба стати, а када искористити неочекивани преокрет у своју корист.
