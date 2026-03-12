Селак: Допис ВСТС-а представља притисак и озбиљан удар на независност правосуђа

Аутор:АТВ
Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је да је допис Високог судског и тужилачког савјета БиХ упућен судовима поводом захтјева за брисање Милорада Додика, предсједника СНСД-а, из регистра политичких странака у намјању руку правно проблематичан и представља недопустиво мијешање у судски поступак.
„ВСТС није страна у поступку нити има процесну легитимацију да иницира или убрзава радње у предметима који се воде пред судом. Поступак забране рада или брисања предсједника политичке организације из регистра покреће се искључиво по службеној дужности суда или на приједлог надлежног тужиоца. Сваки покушај да се на тај поступак утиче са стране представља директан притисак на суд“, нагласио је Селак.
Министар правде Српске је подсјетио да је ВСТС регулаторно тијело чија је улога да обезбиједи функционисање правосудног система, али да нема овлашћења да надзире меритум судског одлучивања у појединачним предметима.
„Тражити од суда да у року од осам дана достави информације о ‘предузетим активностима на брисању’ значи директно задирати у независност поступајућег судије и предсједника суда. ВСТС може тражити статистичке податке или опште информације о трајању поступака, али не смије утицати на њихов исход“, поручио је министар правде.
Селак је упозорио да овакви поступци могу угрозити темељни принцип независности судске власти.
„Дописи којима се сугерише шта суд треба да уради значе преузимање улоге судије. То представља прекорачење законских овлашћења и озбиљан удар на независност правосуђа. Министарство правде Републике Српске сматра да овакве интервенције нису у складу са уставним начелима и да могу угрозити интегритет судског система“, закључио је Селак.
