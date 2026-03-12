Logo
Large banner

Селак: Допис ВСТС-а представља притисак и озбиљан удар на независност правосуђа

Аутор:

АТВ

12.03.2026

21:21

Коментари:

1
Горан Селак
Фото: АТВ

Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је да је допис Високог судског и тужилачког савјета БиХ упућен судовима поводом захтјева за брисање Милорада Додика, предсједника СНСД-а, из регистра политичких странака у намјању руку правно проблематичан и представља недопустиво мијешање у судски поступак.

„ВСТС није страна у поступку нити има процесну легитимацију да иницира или убрзава радње у предметима који се воде пред судом. Поступак забране рада или брисања предсједника политичке организације из регистра покреће се искључиво по службеној дужности суда или на приједлог надлежног тужиоца. Сваки покушај да се на тај поступак утиче са стране представља директан притисак на суд“, нагласио је Селак.

Министар правде Српске је подсјетио да је ВСТС регулаторно тијело чија је улога да обезбиједи функционисање правосудног система, али да нема овлашћења да надзире меритум судског одлучивања у појединачним предметима.

„Тражити од суда да у року од осам дана достави информације о ‘предузетим активностима на брисању’ значи директно задирати у независност поступајућег судије и предсједника суда. ВСТС може тражити статистичке податке или опште информације о трајању поступака, али не смије утицати на њихов исход“, поручио је министар правде.

Селак је упозорио да овакви поступци могу угрозити темељни принцип независности судске власти.

„Дописи којима се сугерише шта суд треба да уради значе преузимање улоге судије. То представља прекорачење законских овлашћења и озбиљан удар на независност правосуђа. Министарство правде Републике Српске сматра да овакве интервенције нису у складу са уставним начелима и да могу угрозити интегритет судског система“, закључио је Селак.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Горан Селак

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Драган Миоковић

БиХ

Смијењен Драган Миоковић

2 ч

0
Хајрудин Билалић

БиХ

Свијет у рату за нафту, а код Хајре у Барама нафта тече у ријеку

2 ч

0
Ове бањалучке улице остају без струје

Бања Лука

Ове бањалучке улице остају без струје

2 ч

0
Предсједник Русије Владимр Путин.

Свијет

Путин хитно позвао предсједника Уједињених Емирата, ово је разлог

2 ч

0

Више из рубрике

Аутопут Бијељина - Рача

Република Српска

Аутопут Бијељина - Рача у пуном замаху: Радови напредују убрзаном динамиком

3 ч

0
градилишта

Република Српска

Алармантно на градилиштима: Ниједна скела не испуњава прописе

3 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Свака жена заслужује пажњу и поштовање

3 ч

0
Минић: Од сутра јавни позив за додјелу пољопривредне механизације

Република Српска

Минић: Од сутра јавни позив за додјелу пољопривредне механизације

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

19

Срушио се амерички војни авион

23

11

Ференцварош савладао Брагу

23

04

Синер у полуфиналу Индијан Велса

22

55

Узнемирујуће откриће: Грађани упозорени да не излазе напоље

22

52

Додик честитао Борису Алексићу: Српска ствара шампионе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner