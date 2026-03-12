Алармантно на градилиштима: Ниједна скела не испуњава прописе

Аутор:АТВ
12.03.2026
20:16
Ниједна скела у Републици Српској не испуњава важеће техничке прописе из области заштите на раду, упозорава инжењер заштите на раду.
Ненад Станишић каже да готово свакодневно свједочи предметима повреда на раду у грађевинарству.
"Већину предмета повреда у грађевинарству добијем ја, иако има још вјештака и најчешће констатујем да скела није била у складу са прописима", казао је инжењер заштите на раду Ненад Станишић.
Недостатак стручног кадра за квалитетан надзор и превентивно дјеловање на радним мјестима, кључни је проблем у систему заштите на раду. Зато, струка од надлежног Министарства тражи хитно рјешење у тој области.
"Улазимо у један озбиљан ризик, да ће у наредном периоду доћи до смањења превенције, а то имплицира, опет даље повећање броја повреда на раду", навео је предсједник Удружења које послује у оквиру Уније послодаваца Српске Љубинко Костић.
Из Министарства стиже одговор у којем су се више осврнули на издавање лиценци за обављање послова заштите и здравља на раду. Иако je алармантно стање у тој области, Завод за медицину рада и спорта на најављеном догађају о значају превенције и заштите здравља запослених, том темом није желио да се бави. Овај пут, како су нам рекли, само о спортистима.
Ипак, ту је јасан Закон - фирме су обавезне да имају одговорно лице или установу која контролише заштиту радника. Стиже и подсјетник да је послодавац дужан да раднику обезбиједи исправна средства за рад и личну заштиту.
"Послодавац је дужан да радника оспособи за безбједан и здрав рад, да радник прође ту обуку из области заштите на раду, да му обезбиједи љекарски преглед, требало би да се установи да ли је радник способан за обављање тих послова, наравно то би све требао да прати акт о процјени ризика", изјавио је директор фирме „Заштита плус“ Саша Вукадиновић.
Лани је забиљежено 88 повреда на раду, док је оних са смртним исходом било 11. Рад на градилишту носи бројне ризике, због чега је адекватна заштитна опрема обавеза, а не избор.
Кацига, радне ципеле, заштитна одјећа, само је дио опреме која је раднику неопходна на градилишту. Када је конкретно ријеч о раду на градилишту, безбједност запослених је од суштинског значаја. Рад на висини, руковање тешким машинама и алатима, као изложеност различитим опасностима захтјева адекватну заштитну опрему како би се смањио ризик од повреда и незгода.
У области заштите на раду у великом броју случајева утврђени су пропусти у току прошле године. Према подацима Инспектората Српске изречене су стотине мјера и новчане казне у вриједности око 305 хиљада марака. Грађевинарство и даље спада у дјелатности са највећим ризиком од повреда на раду.
