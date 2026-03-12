Logo
Додик: Свака жена заслужује пажњу и поштовање

Аутор:

АТВ

12.03.2026

19:50

Коментари:

0
Милорад Додик
Фото: Milorad Dodik/X

Свака жена заслужује огромну пажњу и поштовање и на то треба да рачуна сваки дан, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Наше је да се потрудимо да тако буде. Вечерас смо у Банском двору у Бањалуци, у организацији Градског одбора СНСД-а, имали предивно дружење са нашим дамама поводом 8. марта", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Милорад Додик

СНСД

8. март Дан жена

Коментари (0)
