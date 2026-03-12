Додик: Свака жена заслужује пажњу и поштовање

Аутор:АТВ
12.03.2026
19:50
Коментари:0
Свака жена заслужује огромну пажњу и поштовање и на то треба да рачуна сваки дан, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Наше је да се потрудимо да тако буде. Вечерас смо у Банском двору у Бањалуци, у организацији Градског одбора СНСД-а, имали предивно дружење са нашим дамама поводом 8. марта", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Свака жена заслужује огромну пажњу и поштовање и на то треба да рачуна сваки дан. Наше је да се потрудимо да тако буде. — Милорад Додик (@MiloradDodik) March 12, 2026
Вечерас смо у Банском двору у Бањалуци, у организацији Градског одбора СНСД-а, имали предивно дружење са нашим дамама поводом 8. марта. pic.twitter.com/ZtiJBqPhCs
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч10
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
20
14
20
06
20
04
19
57
19
54
Тренутно на програму