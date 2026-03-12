Калабухов честитао рођендан Додику: Цијенимо ваш допринос јачању пријатељских односа

Аутор:АТВ
12.03.2026
15:05
Руски амбасадор у БиХ Игор Калабухов честитао је рођендан лидеру СНСД-а Милораду Додику и истакао да веома цијени његов лични допринос јачању пријатељских односа и свеобухватне сарадње између два народа.
"Ваша принципијелност и доследност у заштити интереса Републике Српске и њених грађана заслужују искрено поштовање", истакао је Калабухов у честитки.
Он је пожелио Додику добро здравље, благостање, неисцрпну енергију, успјех
у одговорној дјелатности и све најбоље.
"Користим ову прилику да Вам честитам годишњицу оснивања Савеза независних социјалдемократа, који представља утицајну политичку снагу и важан фактор друштвеног живота", навео је Калабухов у честитки коју је Додик објавио на свом налогу на Иксу.
