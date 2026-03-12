Logo
Large banner

Калабухов честитао рођендан Додику: Цијенимо ваш допринос јачању пријатељских односа

Аутор:

АТВ

12.03.2026

15:05

Коментари:

0
Калабухов честитао рођендан Додику: Цијенимо ваш допринос јачању пријатељских односа
Фото: Printscren/X/Milorad Dodik

Руски амбасадор у БиХ Игор Калабухов честитао је рођендан лидеру СНСД-а Милораду Додику и истакао да веома цијени његов лични допринос јачању пријатељских односа и свеобухватне сарадње између два народа.

"Ваша принципијелност и доследност у заштити интереса Републике Српске и њених грађана заслужују искрено поштовање", истакао је Калабухов у честитки.

Он је пожелио Додику добро здравље, благостање, неисцрпну енергију, успјех

у одговорној дјелатности и све најбоље.

Дмитриј Медведев-12032026

Република Српска

Медведев честитао рођендан Додику: Цијенимо вашу посвећеност јачању односа Москве и Бањалуке

"Користим ову прилику да Вам честитам годишњицу оснивања Савеза независних социјалдемократа, који представља утицајну политичку снагу и важан фактор друштвеног живота", навео је Калабухов у честитки коју је Додик објавио на свом налогу на Иксу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Игор Калабухов

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Милорад Додик

Република Српска

Додик се захвалио на рођенданским честиткама; Захвалност упутио и Вучићу

1 ч

0
Дмитриј Медведев

Република Српска

Медведев честитао рођендан Додику: Цијенимо вашу посвећеност јачању односа Москве и Бањалуке

1 ч

4
Нед Пуховац

Република Српска

Пуховац: Трговци да поднесу дио терета, ићи ћемо са још строжијим маржама!

2 ч

0
"Сијеку ражањ, а зец у шуми": Блануша потврдио кандидатуру; Опозиција већ "дијели фотеље"

Република Српска

"Сијеку ражањ, а зец у шуми": Блануша потврдио кандидатуру; Опозиција већ "дијели фотеље"

8 ч

8

  • Најновије

  • Најчитаније

16

13

Експлодирало злато: Ево шта се крије иза раста цијена

16

07

Пезешкијан поставио услове за крај рата у Ирану

16

03

Дарко Лазић се огласио дан након што му је брат погинуо: Рођено моје...

15

51

Карамбол код Приједорске петље: Ауто завршило на крову, има повријеђених

15

47

Возач Републичког тужилаштва ухапшен због трговине утицајем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner