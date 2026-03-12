Logo
Large banner

Пуховац: Трговци да поднесу дио терета, ићи ћемо са још строжијим маржама!

Аутор:

АТВ

12.03.2026

13:43

Коментари:

0
Нед Пуховац
Фото: АТВ

Министар трговине и туризма у Влади Српске Нед Пуховац поручио је данас да и трговци треба да сносе дио одговорности у овом турбулентном времену, а ако одлуке о ограничавању маржи не буду испоштоване ићи ће се са још строжијим.

На данашњој сједници Влада Републике Српске је донијела двије врло значајне одлуке. Једна је одлука о ограничењу марже на нафту и нафтне деривате, друга је о максималним маржама за одређене производе широке производе. Одлучили смо се на овај корак

"Сви знамо и видимо када одемо у продавницу шта се дешава са цијенама. Овом одлуком смо настојали да то мало смиримо и да се надамо да ће ово са цијенама горива проћи и да ћемо се вратити у живот који смо имали прије. Одлука ступа даном објављивања до 1. јуна 2026. године. Желимо да видимо како ће се трговци сами понашати, хоће ли бити ово довољан алат да и они сносе дио одговорности, дио свега што се дешава. Ако успјемо, ова одлука ће бити извршена. Ако се то не деси, ићи ћемо са још строжјим мјерама", рекао је министар трговине и туризма Нед Пуховац.

Он истиче и да су инспекцијске службе на терену и да су извршене контроле 35 субјеката у градовима широм Српске.

"Инспекцијске службе су кренуле од јуче, имали су контроле 35 субјеката од Бањалуке, Бијељине, Требиња, Градишке, забиљежили су енормне марже. Апелујем и на трговце да поднесу дио терета у времену у којем живимо. Инспекцијске службе ће ићи свакодневно. Неће бити онога ко ће моћи звати мене или премијера да га се изостави", рекао је Пуховац.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нед Пуховац

marže

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Fond PIO Republike Srpske

Друштво

Фонд ПИО упозорава кориснике: Немамо ништа са овом фирмом, све пријавите полицији

2 ч

0
Камп Барса

Фудбал

"Барсина академија" стиже у Лакташе: Пријаве су отворене, број мјеста ограничен

2 ч

0
Кисели Купус

Савјети

Рецепт који враћа у младост

2 ч

0
Министри

Друштво

Одређени максимални износи маржи на намирнице

2 ч

0

Више из рубрике

"Сијеку ражањ, а зец у шуми": Блануша потврдио кандидатуру; Опозиција већ "дијели фотеље"

Република Српска

"Сијеку ражањ, а зец у шуми": Блануша потврдио кандидатуру; Опозиција већ "дијели фотеље"

8 ч

8
Који су услови за упис Средње школе унутрашњих послова?

Република Српска

Који су услови за упис Средње школе унутрашњих послова?

8 ч

5
Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке и Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

Република Српска

Да ли је Минић одбио дуел са Станивуковићем?

17 ч

5
Саво Минић и Драшко Станивуковић

Република Српска

Ко ради свој посао, а ко гледа у туђе двориште?

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

13

Експлодирало злато: Ево шта се крије иза раста цијена

16

07

Пезешкијан поставио услове за крај рата у Ирану

16

03

Дарко Лазић се огласио дан након што му је брат погинуо: Рођено моје...

15

51

Карамбол код Приједорске петље: Ауто завршило на крову, има повријеђених

15

47

Возач Републичког тужилаштва ухапшен због трговине утицајем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner