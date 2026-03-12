Пуховац: Трговци да поднесу дио терета, ићи ћемо са још строжијим маржама!

Аутор:АТВ
12.03.2026
13:43
Коментари:0
Министар трговине и туризма у Влади Српске Нед Пуховац поручио је данас да и трговци треба да сносе дио одговорности у овом турбулентном времену, а ако одлуке о ограничавању маржи не буду испоштоване ићи ће се са још строжијим.
На данашњој сједници Влада Републике Српске је донијела двије врло значајне одлуке. Једна је одлука о ограничењу марже на нафту и нафтне деривате, друга је о максималним маржама за одређене производе широке производе. Одлучили смо се на овај корак
"Сви знамо и видимо када одемо у продавницу шта се дешава са цијенама. Овом одлуком смо настојали да то мало смиримо и да се надамо да ће ово са цијенама горива проћи и да ћемо се вратити у живот који смо имали прије. Одлука ступа даном објављивања до 1. јуна 2026. године. Желимо да видимо како ће се трговци сами понашати, хоће ли бити ово довољан алат да и они сносе дио одговорности, дио свега што се дешава. Ако успјемо, ова одлука ће бити извршена. Ако се то не деси, ићи ћемо са још строжјим мјерама", рекао је министар трговине и туризма Нед Пуховац.
Он истиче и да су инспекцијске службе на терену и да су извршене контроле 35 субјеката у градовима широм Српске.
"Инспекцијске службе су кренуле од јуче, имали су контроле 35 субјеката од Бањалуке, Бијељине, Требиња, Градишке, забиљежили су енормне марже. Апелујем и на трговце да поднесу дио терета у времену у којем живимо. Инспекцијске службе ће ићи свакодневно. Неће бити онога ко ће моћи звати мене или премијера да га се изостави", рекао је Пуховац.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
