Фонд ПИО упозорава кориснике: Немамо ништа са овом фирмом, све пријавите полицији

12.03.2026
13:42
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске упозорио је кориснике да немају ништа са формом "Leomax", те да не насједају на телефонске позиве у којима се помиње сарадња са Фодном.
"Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавјештава јавност, а нарочито кориснике права - пензионере да са „Leomax“ ДOO немамо закључен важећи уговор нити успостављен било какав облик пословне сарадње.
У протеклом периоду Фонд је запримио информације да се наведено правно лице у комуникацији са корисницима позива на сарадњу са Фондом.
С тим у вези, наглашавамо да Фонд нема било какав вид пословне сарадње са„Leomax“ ДOO и свако позивање у име Фонда за пензијско и инвалидско осигурање не представља истину", наводе из Фонда.
Они истичу да корисници буду опрезни, те да све могу пријавити и полицији.
"Позивамо кориснике права - пензионере да буду опрезни и да не насједају на евентуалне позиве у којима се наводи било каква пословна сарадња са Фондом, те да исто одмах пријаве у најближу пословницу Фонда или органима Министарства унутрашњих послова", наводе из Фонда и додају.
"Фонд ће и убудуће на свако неосновано позивање на пословну сарадњу реаговати и предузети одговарајуће мјере у складу са законом."
