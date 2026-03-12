Logo
Фонд ПИО упозорава кориснике: Немамо ништа са овом фирмом, све пријавите полицији

АТВ

12.03.2026

13:42

Fond PIO Republike Srpske
Фото: АТВ

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске упозорио је кориснике да немају ништа са формом "Leomax", те да не насједају на телефонске позиве у којима се помиње сарадња са Фодном.

"Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавјештава јавност, а нарочито кориснике права - пензионере да са „Leomax“ ДOO немамо закључен важећи уговор нити успостављен било какав облик пословне сарадње.

У протеклом периоду Фонд је запримио информације да се наведено правно лице у комуникацији са корисницима позива на сарадњу са Фондом.

С тим у вези, наглашавамо да Фонд нема било какав вид пословне сарадње са„Leomax“ ДOO и свако позивање у име Фонда за пензијско и инвалидско осигурање не представља истину", наводе из Фонда.

Корисници да буду на опрезу

Они истичу да корисници буду опрезни, те да све могу пријавити и полицији.

"Позивамо кориснике права - пензионере да буду опрезни и да не насједају на евентуалне позиве у којима се наводи било каква пословна сарадња са Фондом, те да исто одмах пријаве у најближу пословницу Фонда или органима Министарства унутрашњих послова", наводе из Фонда и додају.

"Фонд ће и убудуће на свако неосновано позивање на пословну сарадњу реаговати и предузети одговарајуће мјере у складу са законом."

