Жељка Цвијановић честитала Додику рођендан: Радујем се будућим заједничким политичким побједама

Аутор:

АТВ

12.03.2026

12:38

Коментари:

4
Цвијановић Додик

Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић честитала је рођендан предсједнику СНСД-а Милораду Додику.

"Налазим се у Азербејџану гдје сам учествовала на конференцији и имала част да разговарам са предсједником Алијевим.

Додик рођендан

Друштво

Милорад Додик прославља рођендан, сарадници му приредили изненађење

Користим ову прилику да предсједнику Милораду Додику честитам рођендан, да му пожелим успјеха, много среће и наравно, много доброг здравља, али исто тако и наших заједничких политичких побједа којима се унапријед радујем", рекла је Цвијановић.

Милорад Додик

Жељка Цвијановић

