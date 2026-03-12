Српска богатија за 23 бебе

Извор:
СРНА
12.03.2026
08:38
У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 23 бебе, 12 дјевојчица и 11 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Седам беба рођено је у Добоју, четири у Бањалуци, три у Бијељини, по двије у Зворнику и Приједору, а по једна у Источном Сарајеву, Градишци, Фочи, Требињу и Невесињу.
У Добоју је рођено пет дјевојчица и два дјечака, у Бањалуци три дјечака и дјевојчица, у Бијељини двије дјевојчице и дјечак, у Зворнику и Приједору по дјечак и дјевојчица, у Источном Сарајеву и Градишци по једна дјевојчица, а у Фочи, Требињу и Невесињу по један дјечак.
