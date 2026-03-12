Logo
Large banner

Српска богатија за 23 бебе

Извор:

СРНА

12.03.2026

08:38

Коментари:

0
Српска богатија за 23 бебе
Фото: pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 23 бебе, 12 дјевојчица и 11 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Седам беба рођено је у Добоју, четири у Бањалуци, три у Бијељини, по двије у Зворнику и Приједору, а по једна у Источном Сарајеву, Градишци, Фочи, Требињу и Невесињу.

У Добоју је рођено пет дјевојчица и два дјечака, у Бањалуци три дјечака и дјевојчица, у Бијељини двије дјевојчице и дјечак, у Зворнику и Приједору по дјечак и дјевојчица, у Источном Сарајеву и Градишци по једна дјевојчица, а у Фочи, Требињу и Невесињу по један дјечак.

Подијели:

Тагови :

bebe

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

беба

Друштво

У Српској рођене 23 бебе

1 д

0
Пожар на неонатологији Опште болнице: Евакуисане бебе

Србија

Пожар на неонатологији Опште болнице: Евакуисане бебе

1 д

0
"Дјевојка са крилима" напустила болницу након губитка бебе

Сцена

"Дјевојка са крилима" напустила болницу након губитка бебе

3 д

0
беба

Друштво

У Српској рођено 25 беба

1 седм

0

Више из рубрике

Породица Марић

Друштво

Са 10 година остала сама, живот требало да настави у дому: Онда су се појавили Марићи

2 ч

0
МУП Српске послао обавјештење грађанима

Друштво

МУП Српске послао обавјештење грађанима

3 ч

0
Сури орао

Друштво

Опасни предатор виђен у близини БиХ

13 ч

0
Сутра славимо великог свеца уз један строг обичај: Свако треба да ово испуштује

Друштво

Сутра славимо великог свеца уз један строг обичај: Свако треба да ово испуштује

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

24

Знате ли по коме је настала ријеч „бојкот“? Прича иде овако...

11

14

Жена у Хрватској покушала унајмити убицу да јој усмрти супруга

11

04

Стижу лепши дани за малог Славка који је расплакао регион: Добиће нови дом, а жеља му је да тренира фудбал!

10

43

Мистериозни дрон погодио луксузни небодер у Дубаију: Завладала општа паника

10

37

Дарко Лазић отишао на обдукцију рођеног брата: Спремају се за посљедњи опроштај од Драгана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner