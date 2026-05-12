Селак: Војска одбранила народ и право српске на постојање

12.05.2026 10:23

Министар правде Републике Српске Горан Селак
Министар правде Републике Српске Горан Селак упутио је команданту Трећег (Република Српска) пука бригадиру Горану Максимовићу, као и свим некадашњим припадницима ВРС честитку поводом 12. маја – Дана Војске Републике Српске и Дана Трећег пјешадијског (Република Српска) пука Оружаних снага БиХ.

​Министар Селак је поручио да је формирање Војске Републике Српске била историјска и судбоносна одлука српског народа, јер је управо Војска Републике Српске одбранила народ, институције и право Републике Српске на постојање.

"Да није било Војске Републике Српске, не би било ни Републике Српске. Борци Војске Републике Српске нису бранили искључиво територију, већ слободу народа, право на живот и опстанак српског народа на овим просторима", истакао је Селак.

Он је нагласио да је обавеза данашњих генерација да чувају сјећање на хероје који су дали животе за Републику Српску, али и да јачају институције Српске као гаранта слободе и сигурности српског народа.

"Слава свим јунацима који су носили униформу Војске Републике Српске, а вјечна захвалност и сјећање припадају онима који су дали оно највредније – своје животе за слободу и Републику Српску", поручио је министар Селак у честитки.

