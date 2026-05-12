Грађани на удару нових превара: Не насједајте на приче лажних рођака

Полицијска управа Зворник упозорава грађане на све учесталије преваре у којима непозната лица путем телефонских позива доводе људе у заблуду и на тај начин остварују противправну имовинску корист.
Из полиције наводе да су у претходном периоду евидентирани случајеви у којима су преваранти телефонским путем контактирали оштећене, лажно се представљајући као чланови породице, познаници или особе блиске власницима привредних субјеката. Од њих су тражили да изврше уплату допуна или „Х-БОН“ ваучера на одређене бројеве телефона.
Начин рада преваранта је увијек сличан - користе повјерење грађана и вјештачки стварају осјећај хитности. Захтијевају да се уплате изврше у веома кратком временском року, како оштећени не би имали времена да провјере информације, чиме их лакше доводе у заблуду и прибављају новац.
"Апелујемо на грађане да буду опрезни приликом телефонских позива у којима се од њих тражи уплата новца, допуна или ваучера, без обзира на то што се позиваоци представљају као њима позната лица. Савјетујемо да прије било какве уплате провјере идентитет лица које их контактира, те да ни у ком случају не достављају своје личне податке непознатим особама", поручују из Полицијске управе Зворник.
Из полиције подсјећају да грађани требају бити сумњичави према изненадним захтјевима за новац путем телефона. У случају сумње на превару, потребно је да о томе одмах обавијесте најближу полицијску станицу или позову бесплатан број стотину двадесет и два.
