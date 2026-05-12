Шта се деси у организму када престанете да пијете кафу: Срце одмах другачије ради

Кафа, има предности и мане. Мишљења су подијељена, те с тога једне студије потврђују да она побољшава расположење, јер кофеин подстиче производињу допамина у мозгу, док друге кажу да је то само привремено. Једне кажу да позитивно утиче на цријева јер кофеин помаже у пражњењу цријева, док друге истичу да је кафа диуретик и никако није добра за цјелокупан организам.
Наравно као и у свему, тако и у испијању кафе, потребна је мјера. Када је срце у питању, посебно ако имате одређена здравствена стања попут срчаних проблема или високог крвног притиска, ако престанете да пијете кафу или смањите количину коју конзумирате, то би могло да помогне вашем кардиоваскуларном систему, преноси "Хеалтх Дигест".
Адвент Хеалтх објашњава да када пијете кафу, кофеин улази у ваш крвоток кроз стомак и танко цријево. Када уђе у ваше тијело, почиње да стимулише ваш нервни систем. Рецептори у вашим срчаним ћелијама су такође стимулисани, због чега ваше срце куца брже. Ваш проток крви се такође убрзава. Они примјећују да је потребно око шест сати да ови ефекти нестану.
Даље, УЦ Давис Хеалтх истиче да ове промјене здрави људи добро подносе, али је проблем код оних који имају повишени крвни притисак или срчане проблеме. То може да доведе до лупање срца. Такође може да изазове атријалну фибрилацију и убрзан рад срца. Према Мејо клиници, неки људи који редовно пију пића са кофеином такође имају тенденцију да имају виши крвни притисак. Ако је крвни притисак превисок, може да натјера срце да ради јаче, оштећујући га током времена и доводечи до срчане инсуфицијенције.
Висок крвни притисак може додатно да допринесе болести коронарних артерија јер доводи до оштећења и сужавања артерија које снабдијевају срце (према клиници Мејо).
Адвент Хеалтх савјетује да ако намјеравате да престанете да пијете кафу, можда би било паметно да постепено смањите количину коју пијете током неколико дана како бисте избјегли симптоме одвикавања као што су магла у мозгу и главобоља. Предлажу да замијените кафу без кофеина и пробате биљне чајеве без кофеина. Када се одвикнете од кафе, ваши симптоми повезани са кофеином, као што су убрзан рад срца и повишен крвни притисак, требало би да се ублаже.
