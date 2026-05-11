Жена са крузера смрти се бори за живот: Заражена хантавирусом, стање јој се нагло погоршало

Здравствено стање Францускиње која је путовала крузером Хондиус и тестирана је позитивно на хантавирус погоршало се током протекле ноћи, изјавила је данас министарка здравства Француске Стефани Рис.
Она је потврдила да су 22 француска држављанина идентификована као блиски контакти обољеле жене, преноси Фигаро.
Рис је рекла да је осам француских држављана на лету од Свете Јелене до Јоханесбурга стављено у изолацију прије скоро недјељу дана, а још 14 француских држављана било је на другом лету из Јоханесбурга за Амстердам и они су добили инструкције да се самоизолују код куће и да контактирају француске здравствене власти.
Директор одјељења за епидемиологију нових болести у Пастеровом институту у Паризу Арно Фонтане изјавио је да је стопа смртности међу зараженима од хантавируса од 30 до 50 одсто. Путница крузера МВ Хондиус, која је била позитивна на хантавирус током ноћи је доживјела брзо погоршање здравственог стања – потврдио је Фонтане.
Он је рекао да заражени пацијенти могу да развију плућне тегобе, а у случају француске пацијенткиње, прогресија болести је брза.
Пријављено је 50 до 100 случајева и у Аргентини. Глодари су преносници хантавируса, углавном у руралним подручјима. То објашњава зашто у историји није било већих жаришта – изјавио је Фонтане.
Варијанта која се шири са крузера је андска и доказано је преношење са човјека на човјека у случају дуготрајног контакта.
