Logo
Large banner

Ако радите само 5 година у Њемачкој, ево коју пензију ћете имати

Аутор:

АТВ
11.05.2026 10:56

Коментари:

0
Ако радите само 5 година у Њемачкој, ево коју пензију ћете имати
Фото: Unsplash

Њемачка пензија је годинама важила као "сигурна старост" за раднике са Балкана, али у пракси износи често буду знатно нижи него што људи очекују, посебно ако су у Њемачкој радили само неколико година.

У Њемачкој је право на старосну пензију могуће остварити већ након најмање пет година уплаћених доприноса. Тај период се зове "Вартецајт" и значи 60 мјесеци осигурања. Ипак, то не значи и високу пензију, напротив, износ је углавном мали.

Како се рачуна немачка пензија?

Пензија у Њемачкој се не одређује фиксно, већ кроз пензијске бодове. Током једне године рада, радник добија око један бод ако зарађује просечну њемачку плату. Ако зарађује мање, добија и мање бодова.

Вриједност једног пензијског бода тренутно је око 40,79 евра мјесечно бруто.

То у пракси значи:

  • 5 година рада = око 5 бодова
  • 5 бодова са 40,79 евра = око 204 евра бруто мјесечно

Након одбитака за здравствено и социјално осигурање, нето износ најчешће буде око 180 евра мјесечно.

Да ли је то минимална пензија?

Њемачка нема класичну минималну пензију. Ако је неко током рада имао ниске зараде, имаће и ниску пензију. Постоји социјална помоћ за старије особе, али то није пензија из доприноса, већ социјална заштита.

Да ли пензије расту?

Пензије се редовно усклађују. Од јула 2026. године планирано је повећање од око 4,2 одсто, што би вриједност бода подигло на око 42 евра. У том случају, пет година рада доносило би око 210 евра бруто мјесечно.

Рад преко српске фирме

Ако је радник у Њемачкој преко српске фирме и има А1 потврду, најчешће остаје осигуран у Србији и не стиче немачке пензијске бодове. Њемачку пензију добија само ако је радио и уплаћивао доприносе у њемачки систем.

Колико људи из региона прима њемачку пензију?

Велики број људи са Балкана прима њемачку пензију у својим државама:

  • Србија: око 85.000 корисника
  • Босна и Херцеговина: око 40.000
  • Хрватска: око 37.000

Просјечан износ за ову групу је око 900 евра, али то важи углавном за оне који су у Њемачкој радили дуже вријеме.

Закључак

Ако је неко у Њемачкој радио само пет година, пензија је обично мала и представља тек додатак уз пензију из матичне земље. Већу и стабилнију њемачку пензију имају само они који су тамо радили дуги низ година и имали редовне и више плате, преноси Каматица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пензија

минималне пензије

Њемачка

Пензионери

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хороскоп

Занимљивости

За ова два знака стиже неочекивани новац

36 мин

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Експлозија у Бањалуци: Бачена бомба на објекат у изградњи

47 мин

0
Откључавање телефона помоћу лица на андроиду

Србија

Нова интернет превара: Ево ко је на мети

47 мин

0
Шпирић: Са Шмитом одлази ретроградни наратив из Сарајева

БиХ

Шпирић: Са Шмитом одлази ретроградни наратив из Сарајева

50 мин

1

Више из рубрике

Скок цијена нафте за четири долара по барелу

Економија

Скок цијена нафте за четири долара по барелу

2 ч

0
Поново долази до промјене цијена прасића

Економија

Поново долази до промјене цијена прасића

15 ч

0
Зграда Привредне коморе Републике Српске

Економија

Да ли чланство у Привредној комори мора бити обавезно?

15 ч

0
Београд - Сарајево ауто-пут

Економија

Погледајте како тече изградња ауто-пута Београд - Сарајево

19 ч

0

  • Најновије

11

27

Минић са делегацијом Санкт Петербурга о наставку сарадње

11

22

Жена са крузера смрти се бори за живот: Заражена хантавирусом, стање јој се нагло погоршало

11

21

Бизарна ситуација у Хрватској: Незадовољан играч након полувремена отишао - кући

11

21

Додик: Наставићемо да градимо наше односе са Русијом на најбољи могући начин

11

12

Уручено одликовање Дмитријевичу: Израз љубави и привржености Српске Русији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner