Ако радите само 5 година у Њемачкој, ево коју пензију ћете имати

Њемачка пензија је годинама важила као "сигурна старост" за раднике са Балкана, али у пракси износи често буду знатно нижи него што људи очекују, посебно ако су у Њемачкој радили само неколико година.
У Њемачкој је право на старосну пензију могуће остварити већ након најмање пет година уплаћених доприноса. Тај период се зове "Вартецајт" и значи 60 мјесеци осигурања. Ипак, то не значи и високу пензију, напротив, износ је углавном мали.
Пензија у Њемачкој се не одређује фиксно, већ кроз пензијске бодове. Током једне године рада, радник добија око један бод ако зарађује просечну њемачку плату. Ако зарађује мање, добија и мање бодова.
Вриједност једног пензијског бода тренутно је око 40,79 евра мјесечно бруто.
То у пракси значи:
Након одбитака за здравствено и социјално осигурање, нето износ најчешће буде око 180 евра мјесечно.
Њемачка нема класичну минималну пензију. Ако је неко током рада имао ниске зараде, имаће и ниску пензију. Постоји социјална помоћ за старије особе, али то није пензија из доприноса, већ социјална заштита.
Пензије се редовно усклађују. Од јула 2026. године планирано је повећање од око 4,2 одсто, што би вриједност бода подигло на око 42 евра. У том случају, пет година рада доносило би око 210 евра бруто мјесечно.
Рад преко српске фирме
Ако је радник у Њемачкој преко српске фирме и има А1 потврду, најчешће остаје осигуран у Србији и не стиче немачке пензијске бодове. Њемачку пензију добија само ако је радио и уплаћивао доприносе у њемачки систем.
Велики број људи са Балкана прима њемачку пензију у својим државама:
Просјечан износ за ову групу је око 900 евра, али то важи углавном за оне који су у Њемачкој радили дуже вријеме.
Ако је неко у Њемачкој радио само пет година, пензија је обично мала и представља тек додатак уз пензију из матичне земље. Већу и стабилнију њемачку пензију имају само они који су тамо радили дуги низ година и имали редовне и више плате, преноси Каматица.
