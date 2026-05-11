Шпирић: Са Шмитом одлази ретроградни наратив из Сарајева

Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић сматра да одлазак Кристијана Шмита треба посматрати са оптимизмом - да с њим одлази ретроградни наратив из Сарајева и да се отвара простор за стратешки дијалог о будућности БиХ.
"Кратко речено - и са Шмитом и без Шмита Бањалука мора да се пита! Добро би било да његов одлазак и опозицију Републике Српске врати из Сарајева у Бањалуку", рекао је Шпирић Срни.
Он је нагласио да је вријеме показало шта је био пропали циљ Шмита и оних који су у њега вјеровали, а то је покушај дестабилизације институција Републике Српске.
"Показало се да су политичко-правни прогон предсједника Милорада Додика и дестабилизација институција Републике Српске били политички пуцањ у БиХ. Све вријеме у Бањалуци постоји исти и једини легитиман циљ, а то је да се поштује дејтонски Устав на основу којег је Бањалука центар одлучивања за будућност Републике Српске и за стратешке одлуке у БиХ", навео је Шпирић.
Он је указао на то да озбиљне политичке партије попут СНСД-а имају и визију и храброст, што су потврдили актуелни догађаји, те да ће та потврда стићи у октобру побједом на изборима.
Из ОХР-а је саопштено да је Кристијан Шмит донио личну одлуку да напушта БиХ.
