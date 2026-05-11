"Сједница Савјета безбједности прилика да се заштити Дејтонски споразум"

Замјеник предсједавајуће Савјета министра Сташа Кошарац изјавио је да предстојећа сједница Савјета безбједности УН представља важну прилику да се коначно преиспита интервенционизам ОХР-а и статус Кристијана Шмита, те да се стане у заштиту Дејтонског споразума и оконча нелегитимна, дестабилизујућа и аутократска владавина неизабраног странца.
"Кључна чињеница, коју нико не може оспорити, јесте да Шмит никада није именован одлуком Савјета безбједности УН, нити је предложен од потписница Дејтонског мировног споразума", рекао је Кошарац Срни.
Напоменуо је да Шмит нема легитимитет високог представника, а све што је до сада урадио у БиХ супротно је међународном праву и Дејтонском споразуму.
"Шмит је неизабрани странац, који је узурпирао позицију у ОХР-у и својим поступцима додатно продубио политичке кризе и подигао тензије у БиХ", указао је Кошарац.
Он је оцијенио да Шмитове одлуке, донесене без демократског и правног основа, представљају директан удар на уставни поредак, владавину права и демократске институције у земљи.
"Наметнуо је десетине противправних и политички мотивисаних одлука којима је грубо нарушен баланс успостављен Дејтонским споразумом, са јасним циљем централизације БиХ и слабљења уставне позиције Републике Српске", подсјетио је Кошарац.
Он каже да руководство Српске има јасан и досљедан став - односи у БиХ се не могу уређивати декретима неизабраног странца, већ искључиво договором два ентитета и три конститутивна народа у складу са Уставом и Дејтонским споразумом.
"Зато очекујемо да Савјет безбједности УН стане у заштиту међународног права и Дејтонског споразума, те да буде окончана нелегитимна, дестабилизујућа и аутократска владавина неизабраног странца у БиХ", истакао је Кошарац.
Поручио је да све одлуке и декрети које је доносио без легалног мандата морају бити стављени ван снаге, како би се БиХ вратила у оквире уставности, законитости и истинског демократског дијалога два ентитета и три конститутивна народа.
