Припремите се за олујне ударе, стиже промјена времена у Српској

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пред нама је једно израженије погоршање времена, које ће се највише осјетити у уторак.
Ништа се неће десити што се није дешавало и раније, али потребан је опрез, нарочито због пролазно јаког до олујног вјетра током уторка при наиласку хладног фронта, објављено је на Фејсбук страници Вријеме у Републици Српској.
Сутра јутро промјењиво облачно. У Херцеговини киша и пљускови са грмљавином, док ће у осталим крајевима бити и сунчаних периода.
У пријеподневним часовима погоршање, односно киша и пљускови са грмљавином почеће се јављати и у Крајини, Посавини и Семберији, као дио префронталних нестабилности. Локално може бити јачих грмљавинских пљускова уз појаву града.
Највише сувих периода очекује се у сарајевско-романијској регији и Горњем Подрињу.
Послије подне нестабилно у свим крајевима, уз повремену кишу и пљускове са грмљавином.
Послије 15 часова, хладан фронт са сјеверозапада захвата Крајину, уз кишу и пљускове, јак до олујан сјеверозападни вјетар и значајан пад температуре. До вечери фронт ће се премјештати према југу и захватити све крајеве.
Опрез због јаког до олујног вјетра при наиласку фронта, нарочито у Крајини, Посавини, Семберији и Доњем Подрињу, објављено је на порталу Вријеме у Републици Српској.
Температуре ће највише вриједности достићи у пријеподневним сатима и кретаће се од 18 у Крајини до 24 степена у Горњем Подрињу.
До вечери осјетан пад температуре, понегдје и за 10 до 15 степени. Температура ће се кретати од 2 у вишим крајевима, гдје може бити и појаве снијега, до 12 степени на југу Херцеговине.
Ноћ на сриједу биће врло хладна за ово доба године.
Проласком хладног фронта у уторак, удари сјверозападног вјетра могу бити олујни.
У сриједу јутро ведро и хладно, уз појаву мраза у вишим крајевима. Приземни мраз могућ је и у нижим крајевима Крајине.
Током дана претежно сунчано и свјеже, уз малу дневну облачност.
Јутарње температуре од -2 степена у вишим крајевима, до 6 у Посавини и Семберији, на југу Херцеговине до 10 степени.
Дневне температуре од 10 до 17, на југу до 20 степени.
У четвртак јутро и даље свјеже, у вишим крајевима уз појаву слабијег мраза.
Током дана смјена сунчаних и облачних периода. Слаба киша или краткотрајан пљусак могући су тек понегдје, углавном у вишим крајевима, преноси Српскаинфо.
Јутарње температуре од -2 степена у вишим крајевима, до 6 у осталим крајевима, на југу до 9 степени.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
11
27
11
22
11
21
11
21
11
12
Тренутно на програму