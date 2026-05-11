Припремите се за олујне ударе, стиже промјена времена у Српској

АТВ
11.05.2026 10:55

Двије жене ходају улицом за вријеме јаког вјетра и кише. Једној вјетар ломи кишобран
Фото: Tanjug/AP/Johan Nilsson

Пред нама је једно израженије погоршање времена, које ће се највише осјетити у уторак.

Ништа се неће десити што се није дешавало и раније, али потребан је опрез, нарочито због пролазно јаког до олујног вјетра током уторка при наиласку хладног фронта, објављено је на Фејсбук страници Вријеме у Републици Српској.

Сутра јутро промјењиво облачно. У Херцеговини киша и пљускови са грмљавином, док ће у осталим крајевима бити и сунчаних периода.

У пријеподневним часовима погоршање, односно киша и пљускови са грмљавином почеће се јављати и у Крајини, Посавини и Семберији, као дио префронталних нестабилности. Локално може бити јачих грмљавинских пљускова уз појаву града.

Највише сувих периода очекује се у сарајевско-романијској регији и Горњем Подрињу.

Послије подне нестабилно у свим крајевима, уз повремену кишу и пљускове са грмљавином.

Послије 15 часова, хладан фронт са сјеверозапада захвата Крајину, уз кишу и пљускове, јак до олујан сјеверозападни вјетар и значајан пад температуре. До вечери фронт ће се премјештати према југу и захватити све крајеве.

Опрез због јаког до олујног вјетра при наиласку фронта, нарочито у Крајини, Посавини, Семберији и Доњем Подрињу, објављено је на порталу Вријеме у Републици Српској.

Температуре ће највише вриједности достићи у пријеподневним сатима и кретаће се од 18 у Крајини до 24 степена у Горњем Подрињу.

До вечери осјетан пад температуре, понегд‌је и за 10 до 15 степени. Температура ће се кретати од 2 у вишим крајевима, гд‌је може бити и појаве снијега, до 12 степени на југу Херцеговине.

Ноћ на сриједу биће врло хладна за ово доба године.

Проласком хладног фронта у уторак, удари сјверозападног вјетра могу бити олујни.

У сриједу јутро ведро и хладно, уз појаву мраза у вишим крајевима. Приземни мраз могућ је и у нижим крајевима Крајине.

Током дана претежно сунчано и свјеже, уз малу дневну облачност.

Јутарње температуре од -2 степена у вишим крајевима, до 6 у Посавини и Семберији, на југу Херцеговине до 10 степени.

Дневне температуре од 10 до 17, на југу до 20 степени.

У четвртак јутро и даље свјеже, у вишим крајевима уз појаву слабијег мраза.

Током дана смјена сунчаних и облачних периода. Слаба киша или краткотрајан пљусак могући су тек понегд‌је, углавном у вишим крајевима, преноси Српскаинфо.

Јутарње температуре од -2 степена у вишим крајевима, до 6 у осталим крајевима, на југу до 9 степени.

