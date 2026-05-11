Алармантан тренд у Српској: Половина бракова не потраје ни 10 година

11.05.2026 07:19

Фото: pexels

Чак 48,5 одсто супружника који су се развели током протекле године у Републици Српској нису успјели дочекати ни деценију заједничког живота.

Према подацима Републичког завода за статистику, лани је пукло 856 бракова.

“Према посљедњем заједничком пребивалишту, највећи број разведених бракова забиљежен је у Бањалуци 213, Бијељини 96, Приједору 78, Зворнику 37 и Теслићу 34”, наводе они, додајући да је по том питању Српска испод европског просјека.

Готово половина бракова завршава прије 10 година

Мање од годину дана у браку било је 3,3 одсто оних који су се лани развели, између једне и четири године у браку је провело 24,4 одсто разведених супружника, а њих 20,8 одсто се развело након пет до девет година брака.

Зашто бракови пуцају и шта то значи за друштво

Објашњење за овакво стање социолог Владимир Васић проналази у спуштању прага толеранције на минимум и подизању индивидуалних система вриједности на максимум.

“Нема међусобног поштовања и уважавања и чини ми се да индивидуализам узима маха у том контексту. На крају крајева, нико никога не жели да трпи, а брак је жртвена љубав, односно не само емотивна балада, већ је то једно путовање бродом које доживљава и буре и немирно море”, каже он.

Како додаје, по сриједи је незрелост и формалан улазак у тако озбиљну заједницу.

“Ако су разлози склапања брака очекивања средине или испуњавање форме, онда врло лако и брзо долази до разваљивања брака”, истиче Васић.

Он додаје да су ту на губитку највише д‌јеца која су стечена у браку.

“Она су предодређена за будућност да им процес социјализације пролази компликовано, сложено и јако тешко. Више пажње треба да имамо једни према другима, али и према тој стеченој д‌јеци која ништа нису крива, а која плаћају велики цех наше неозбиљности и неодговорности”, каже Васић за “Независне новине“.

Према подацима Завода, након развода брака, највећи број издржаване д‌јеце додијељен је жени, њих 307 или 75,4 одсто од укупног броја издржаване д‌јеце, мужу 52 или 12,8 одсто, а на заједничко старање мужу и жени додијељено је 42 д‌јеце или 10,3 одсто.

Све мање бракова и све касније ступање у брак

И док се многи одлучују да на брак ставе тачку, истовремено се многи одлучују да тек уплове у брак.

“У 2025. години у Републици Српској склопљен је 4.921 брак, што је у односу на претходну годину за 175 бракова мање”, навели су из Републичког завода за статистику.

Како додају, евидентно је одгађање склапања брака, како за младожење, тако и за невјесте.

“Уочава се све веће приближавање западноевропском типу брачности, који се одликује све каснијим уласком у брак и одгађањем брака, што доводи до смањеног наталитета и самим тим до појаве све чешћег негативног природног прираштаја, те смањења броја становника појединих подручја”, објашњавају они.

Тако је лани, према њиховим подацима, просјечна старост при склапању брака за младожењу износила је 32,6 година и у односу на претходну годину је непромијењена.

Просјечна старост при склапању првог брака за младожењу износила је 30,6 година, што представља повећање од 0,1 године у односу на претходну годину. У периоду 1998-2025. године, граница склапања првог брака за младожењу повећана је за двије године. Укупна просјечна старост невјесте при склапању брака у односу на претходну годину је смањена за 0,3 године и износи 29,4 године, док је граница склапања првог брака смањена за 0,1 годину и износи 27,7 година. Просјечна старост склапања првог брака за невјесту у периоду 1998-2025. године, повећана је за три године”, додају они у анализи.

