У Гацку обиљежавање крсне славе општине и Храма Свете Тројице

Аутор:Теодора Бјелогрлић
Свечано је данас у Гацку, гдје се обиљежава Тројичиндан, крсна слава општине и Храма Свете Тројице. Велики број вјерника окупио се да прослави славу општине и храма.
Обиљежавање је почело празничним јутрењем и Светом литургијом у Старом храму, након чега је услиједила улицама општине свечана славска литија. У порти храма уприличено је ломљење славског колача, а планиран је и пригодан културно-умјетнички програм.
Прослави присуствују бројни званичници и гости, међу којима су министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић, генерални директор Електропривреде Републике Српске Лука Петровић, градоначелник Требиња Мирко Ћурић, градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић, као и бројне друге званице из јавног и политичког живота Републике Српске.
